剑桥调查中国中小学生英语学习：三成受访者课外在线学习

（联合早报网讯）近日，剑桥大学出版社发布《中国中小学生英语学习现状白皮书（2017）》（以下简称《白皮书》）。基于中小学英语学习现状及发展趋势，《白皮书》对目前中国的英语教育环境及国家政策进行深入分析。

据澎湃新闻报道，不同于传统的“写作业”的课后学习方式，受调查学员中超过70%的学员将听英语歌曲和故事、看英语原版电影、与外教或外国人交流、阅读课外英文读物、写英语故事等非作业类的“听说读写”作为课堂学习后重要的英语学习方式。此外，除课堂学习外，30%的受调查学员会选择在线外教的课外学习方式。

此次调研由剑桥首席研究员Claire Dembry博士带领剑桥大学出版社语言研究和教师发展团队，历时10个月完成。其中，15个城市共10118名学员和929名教师参与线上问卷调查，并有北京、上海、广州三个城市共470人次参与线下焦点小组访谈。

《白皮书》数据进一步显示，在对“听力、口语、阅读、写作、词汇、语法”六项能力的难度选择中，30%的学员认为写作难度最大，其次是语法部分，而其余选项均不超过10%。《白皮书》建议在课堂上，老师也应更注重写作和口语等输出型语言能力的培养，语法等内容也更应该让孩子通过语言的使用去理解，而非简单的教学和记忆。

未来的英语学习趋势，将由现在以词汇、语法为主的知识型教学测评体系，更多地向能力型教学和测评体系倾斜。批判性思维和创造性思维等作为“中国学生发展核心素养”中强调的核心能力，将更好地帮助学员实现语言输出。《白皮书》建议，学生应该通过在线学员社区、社交式作业以及项目式作业等学习方式，拓展思辨性、创造性的思维能力。

《白皮书》同时指出，目前教培行业火热的“翻转课堂，线上外教，英语学习APP”为学习注入了更多科技元素，提升了孩子的学习效率和学习兴趣，这为中小学英语教育行业带来了更多启示。在当前教育大环境下，培养学生的思维和能力将成为首要目标，以个性化教学为宗旨，教育科技为手段的英语培训将成为发展重点，在国际化教育方式下，掌握先进教学方法的英语教师将供不应求。

此外，《白皮书》数据显示，41%的学员表示目前学习的教材基于欧标编写，而这一数据在一线城市比例高达82%。作为课外教育市场的前沿指标，“欧标”在一线城市英语教培市场的广泛运用，将成为越来越多英语教育机构的选择。

在《白皮书》调查的一项对于孩子学习英语课堂感受的调查中，70%的孩子画出的自己是笑脸，而只有3%的学员的自画像表情时明显的负面情绪的画像。《白皮书》调查得出结论，大部分孩子对欧标体系的英语学习过程感到愉悦。

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