31省份前三季度人均可支配收入出炉 京沪超4万元

（联合早报网讯）中国国家统计局近日公布了31省区市2017年前三季度居民人均可支配收入。上海、北京前三季度居民人均可支配收入超过4万元。其中，上海前三季度居民人均可支配收入和居民人均消费支出均位居全国首位，分别达到44360.24元和29440.77元。

据中新网报道，国家统计局的数据显示，2017年前三季度，全国居民人均可支配收入19342元，比上年同期名义增长9.1%，扣除价格因素，实际增长7.5%。

居民可支配收入是指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。按照收入的来源，可支配收入包括工资性收入、经营净收入、财产净收入和转移净收入。

中新网记者梳理发现，上海、北京、浙江、天津、江苏、广东、福建、辽宁、山东的前三季度居民人均可支配收入超过了全国平均水平。

其中，上海前三季度居民人均可支配收入最高，达到44360.24元；北京排名第二，居民人均可支配收入为42641.17元。这两地也是前三季度全国仅有的居民人均可支配收入超过4万元大关的地区。

国家统计局的数据显示，2017年前三季度，全国居民人均消费支出13162元，比上年同期名义增长7.5%，扣除价格因素，实际增长5.9%。

居民消费支出是指居民用于满足家庭日常生活消费需要的全部支出，既包括现金消费支出，也包括实物消费支出。消费支出包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品及服务八大类。

在31个省区市中，上海、北京、天津、浙江、广东、江苏、福建、辽宁、内蒙古的前三季度居民人均消费支出超过全国平均水平。

31省份前三季度人均可支配收入出炉 京沪超4万元这些地区前三季度居民人均消费支出超过全国平均水平。

其中，上海居民不仅挣钱最多，花钱也最多，前三季度上海居民人均消费支出为29440.77元，是全国人均消费支出最多的地区。

北京、天津前三季度居民人均消费支出分列第二、三位，其中，北京前三季度居民人均消费支出27448.15元，天津为20657.58元。上海、北京、天津也是前三季度全国仅有的居民人均可支配收入超过2万元的地区。

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