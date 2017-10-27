加拿大安大略省议会通过有关设立“南京大屠杀纪念日”动议

（联合早报网讯）加拿大安大略省议会26日经过辩论和投票，通过了有关“设立南京大屠杀纪念日”的动议。

据新华网报道，安大略省成为西方国家中首个省议会通过有关“设立南京大屠杀纪念日”动议的地区。

该动议是加拿大安大略省议会议员黄素梅近日在省议会提出的。黄素梅表示，安大略省很少有人知道二战期间日本在亚洲的暴行，尤其是该省年轻的亚裔并不熟悉这段历史。设立“南京大屠杀纪念日”，旨在使该省所有民众有机会了解这一历史事件。2017年是南京大屠杀发生80周年，设立这个纪念日尤为重要。

黄素梅近日在接受采访时表示，动议与议案不同，不具有法律约束力。议案必须经过省议会三读通过，再经过省督签署才能生效、成为法律。根据加拿大联邦法，通过的动议虽无法律约束力，但表明了官方的立场。

2016年12月，安大略省议会一读和二读一致通过了黄素梅提议的将每年12月13日定为安大略省“南京大屠杀纪念日”的议案，该议案随后被提交至省司法政策常务委员会审议，准备三读。

据了解，由于日本国会议员的阻挠，截至上周末，议案仍未列入安大略省议会三读程序。黄素梅决定先争取省议会通过“设立南京大屠杀纪念日”的动议，然后再争取相关议案的通过。

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