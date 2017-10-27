解放军迎史上最严禁酒令：陆海空及武警等部队出台措施跟进

（联合早报网讯）在10月26日的中国国防部例行记者会上，国防部新闻发言人任国强证实，9月底，中央军委向全军和武警部队印发了《关于严禁违规宴请喝酒问题的规定》（以下简称《规定》）。

据澎湃新闻报道，记者从权威渠道获悉，包括陆军、海军、空军及武警部队在内的多个军兵种纷纷出台配套措施，明令“禁酒”。

陆军已于近日颁发“禁酒令”，并下发《坚决贯彻执行陆军“禁酒令”的意见》，为部队从严管酒治酒立下了铁规、定下了铁纪。

陆军《禁酒令》明确：一、严禁酗酒；二、严禁工作日喝酒；三、严禁值班执勤期间喝酒；四、严禁执行任务期间喝酒；五、严禁公务活动违规喝酒；六、严禁公款聚餐喝酒；七、严禁各级工作组下部队期间喝酒；八、严禁着军装到地方营业场所喝酒；九、严禁酒后驾驶车辆；十、严禁酒后操作使用装备弹药和危险品。

为贯彻落实军委办公厅《关于严禁违规宴请喝酒的规定》，坚决根除违规宴请喝酒积弊陋习，海军也于日前结合实际制定下发十二条措施。

海军的措施明确，在严格执行《规定》明确的“十一个严禁”基础上，海军官兵、离退休干部和部队管理的其他人员必须严守以下禁令：一、严禁集体会餐时喝酒；二、严禁院校教员、学员互相宴请喝酒或集体外出喝酒；三、严禁工程、采购、医疗、装备、科研等人员接受企业或承包人、销售人宴请，参与可能影响公正执行公务的宴请喝酒；四、严禁借婚丧嫁娶、乔迁生子、祝寿庆生等时机邀请现役人员聚众喝酒；五、严禁借远洋护航、编队出访、中外联演、军事留学等时机购酒带酒。

空军部队还要做到“工作日绝不喝酒，任何时候不酗酒”，“喝酒不开车，开车不喝酒”等，执行“禁酒令”不商量，做遵纪守法的模范。

武警部队于近日就深入推进作风建设、从严管酒治酒问题专门下发通知。

武警部队的通知要求严格遵守以下纪律规定：一、严禁战备、值班和遂行任务期间饮酒；二、严禁工作日饮酒；三、严禁领导机关下部队期间饮酒；四、严禁国内公务接待活动饮酒；五、严禁军地之间、部队内部宴请饮酒；六、严禁官兵聚众到地方场所饮酒；七、严禁在部队营区和办公场所饮酒；八、严禁任何时机、任何场所酗酒。官兵探亲休假、休息期间亲友团聚，要严格控制饮酒。

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