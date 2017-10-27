苹果系统数百界面应用为中国用户改用中文名，Siri成例外

（联合早报网讯）苹果公司旗下的产品、系统和应用采用全球统一英文命名，但在苹果近期即将推送的iOS、watchOS和macOS三大系统和相关应用中，中国用户将看到对应的“中文”名字。

据澎湃新闻报道，比如说，苹果的Wallet将变成“钱包”字样，Safari后面有了中文小尾巴“Safari浏览器”，Finder将是创意翻译“访达”。

据澎湃新闻记者了解，所有的翻译来自苹果中国创意团队，这是一次酝酿已久的操作。

这样做的目的，主要为了更好服务中国消费者。苹果的产品之前更多是果粉在购买，果粉在识别这些英文名称不存在问题，但随着苹果产品逐渐被更多人接受，非果粉在识别这些英文名时会有些费力。考虑到这些情况，苹果公司进行了一次“改名行动”。

根据苹果公司的说法，这次改名涉及三大系统数百处系统界面及自带应用，并且是中国内地用户独享的待遇，其他国家和地区暂时没有类似行动。

苹果这次中文翻译主要有这些规律：

一，直接翻译型，例如Wallet——改名后是“钱包”。这种直接中文意思翻译出来，对中国人来说找起来更顺手。

很多用户可能不太懂英文，看到苹果很多英文名称会有不适应。同类的还有，Mission Control——调度中心，Dock——程序坞，Launchpad——启动台 ，都是直接翻译自英文原意。

二，中英混合搭配型，例如Safari改成了Safari浏览器，FaceTime——FaceTime通话，Touch ID——触控ID。这些英文名称在全球已经广为人知，配上中文后缀这样对中国用户来说更为清楚。

三，创意类翻译，有些名称很独特，也找不到合适的中文直译，就采用了创意性翻译。例如Finder——访达，Animoji——动话表情 、Spotlight——聚焦，Clips——可立拍，GrageBand——库乐队；

这种翻译其实是考验苹果创意团队的功底。找到合适的中文并不容易，希望兼顾中英文，又要让中国用户能明白。比如，Finder——访达，这种翻译还是兼顾了各方元素，有点“信达雅”的味道。

四，继续保留英文，不改动，例如Siri；而Siri这个英文名字已经全球用了5年，中国用户摸起iPhone也是脱口而出“Hi Siri”来启动语音。另外，“Hi Siri”启动涉及到语音启动指令，如果中国内地唤起Siri跟其他国家和地区不一致，也会有问题。应用商店App Store也为大家熟知，继续用英文名称。

所以，新名字将会深度整合于iOS、watchOS以及未来的macOS这三大系统。打开iPhone、Mac或Apple Watch，无论是App图标下方，还是系统深处，都是统一的新名字。

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