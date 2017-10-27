韩国调查：超80%在华韩企受“萨德”影响

（联合早报网讯）韩国产业研究院日前发布的一份调查显示，进军中国的韩国企业中，超过80%感受到美韩部署反导系统“萨德”的影响。有韩国媒体指出，即使韩国政府出台扶持政策，也难令韩国经济“起死回生”。

海外网今天（27日）引述韩联社报道，指韩国产业研究院、大韩商工会议所北京办事处日前针对进军中国的271家韩企进行了企业景气实查指数（BSI）调查。结果显示，83%的企业感受到影响，创下自今年初开始相关调查以来的新高。

各行业中，汽车行业回答受影响的比例最高，达97%；金属机械（87%）和纺织服装（87%）分列其后。

至于影响来自哪些方面，43%的企业回答韩国产品在华需求疲软，高于前一季度的38%。对此，产业研究院分析称，这表明中国消费者对韩国产品的负面印象日益增加。

报道指，美韩强行部署萨德致使韩国多个行业遭受重创，旅游、化妆品、玩具、汽车业等备受打击。

另据参考消息网此前报道，今年3月至今，对华出口的韩国游戏产品为零。韩媒此前报道也指出，韩企吹起离华风，开始出现转向东南亚、欧美等地的动向。

不过，也并非所有下滑都要由萨德“背锅”。有报道指出，中国手机的性能并不逊色于韩国产品，且价格只是韩国手机的一半。韩国某大企业社长也表示，现代汽车的没落不仅因为萨德，其自身产品竞争力下降也是原因之一。

据韩联社报道，驻韩美军上月12日完成了部署六辆萨德发射车的就位工程，整套萨德反导系统实际上已进入作战运行状态。驻韩美军庆尚北道星州基地萨德反导系统一座炮台装备也完成临时部署，运营兵力体系也已装备完成。

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