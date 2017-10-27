中国统计局：去年共破获618起拐卖儿童案

（联合早报网讯）中国国家统计局今天（27日）公布的报告出，2016年，中国全国共破获拐卖儿童案件618起。全国未成年人得到法律机构援助共计13.6万人次，比2010年增加4.9万人次，增长55.5%。

据中通社报道，国家统计局今天在网站上公布的2016年《中国儿童发展纲要（2011-2020年）》（简称《纲要》）统计监测报告，透露上述数据。

另一方面，报告数据也显示，中国儿童生命质量不断提高。婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率持续下降，2016年婴儿死亡率为7.5‰，5岁以下儿童死亡率为10.2‰，分别比2010年下降5.6和6.2个千分点，均已实现《纲要》目标。

此外，数据显示，儿童伤害死亡率不断下降。2016年，18岁以下儿童伤害死亡率为每10万人中有15.09人，比2010年降低7.32个十万分点，同样已实现《纲要》目标。

关于儿童与教育状况，报告数据显示，学前教育呈快速发展。2016年，中国全国学前三年毛入园率为77.4%，比2010年提高20.8个百分点。

义务教育普及程度也有所提高，2016年，九年义务教育巩固率达到93.4%，比2010年提高2.3个百分点。

报告数据也显示，特殊教育加快发展，2016年，全国共有特殊教育学校2080所，特殊教育专任教师5.3万人，比2010年分别增加374所和1.4万人，增长21.9%和34.2%。

此外，高中阶段教育稳步发展，高中阶段教育毛入学率稳步攀升，由2010年的82.5%提高到2016年的87.5%。

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