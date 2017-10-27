前三季度中国工业企业利润增速 创近五个月新高

（联合早报网讯）中国国家统计局今天（27日）发布的数据显示，中国规模以上工业企业利润增速出现“二连升”。

据中新社报道，国家统计局数据显示，2017年1-9月份，规模以上工业企业利润同比增长22.8%，增速比1-8月份加快1.2个百分点。22.8%的增速也创下近五个月新高。

其中，9月份规模以上工业企业利润同比增长27.7%，增速比8月份加快3.7个百分点，连续两个月保持明显加快势头。

国家统计局工业司博士何平指出，9月份中国工业利润增长继续加快的主要原因包括：生产和销售增长均有所加快；工业品价格均稳中有升。

此外，电力、酒和电子等行业拉动作用明显。9月份，受部分特高压工程投入运行及投资收益增加等影响，电力、热力生产和供应业利润同比增长22.6%，扭转了8月份利润同比下降8.5%的局面。

受市场销量增加影响，酒、饮料和精制茶制造业利润同比增长52.9%，增速比8月份加快37.4个百分点。

受部分品牌移动通讯产品畅销等影响，计算机、通信和其他电子设备制造业利润同比增长23.6%，增速比8月份加快2.1个百分点。

上述三个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速比8月份加快3.8个百分点。

何平认为，数据显示，前三季度中国工业企业效益明显好转，运行质量提升。

一是成本降低，盈利能力增强。1-9月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为92.9元（人民币，下同，19.13新元），同比降低0.5元。

二是亏损企业减少，亏损额下降。1-9月份，规模以上工业企业中，亏损企业个数同比减少3.4%；亏损企业亏损总额同比下降18.1%。

三是资金周转加快，经营效率提高。9月末，规模以上工业企业应收账款平均回收期为37.3天，同比减少一天；产成品存货周转天数为13.7天，同比减少0.6天。

四是企业杠杆率下降，经营风险降低。9月末，规模以上工业企业资产负债率为55.7%，同比降低0.6个百分点。

五是高技术制造业、工业战略性新兴产业较快增长。

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