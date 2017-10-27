中国多地雾霾影响空气质量 局地现特强浓雾

（联合早报网讯）中国京津冀等地的大气扩散条件周二（24日）以来转差，多地出现雾和霾天气。气象监测显示，今台南（27日）早晨，北京、天津、河北、河南、山西、陕西、四川盆地及江苏等地能见度不足1000米，局地能见度不足200米。

据中新社报道，受大雾天气影响，北京、河北、天津、山东、江苏等地的多条高速公路封闭、部分机场延误，给公众出行带来阻碍。

雾霾过程还对上述地区的空气质量造成较大影响。截至目前，北京市11个实时空气监测点中八个为重度污染，AQI指数（空气污染指数）超过200。

对此，北京市教育委员会已于昨天（26日）启动空气重污染应急黄色预警指令，中小学、幼儿园、少年宫及校外教育机构停止体育课、课间操、运动会等户外活动。

中央气象台今早6时继续发布大雾橙色预警：预计，当日早晨至上午，北京、天津、河北中南部和东北部、河南北部、江苏北部、四川盆地等地有大雾。其中北京东南部、天津、河北中南部、江苏北部、四川盆地东部等地的部分地区有浓雾或强浓雾，局地有能见度不足50米的特强浓雾。

此外，今天夜间至明天（28日）上午，京津冀等地仍有大雾天气。明天中午前后，受冷空气影响，上述地区雾和霾天气逐渐减弱消散。

未来三天，中国的降水较弱，低能见度天气和冷空气活动组成主要的天气格局。

受较强冷空气影响，今早8时至星期天（29日）早上8时，北方大部地区将出现6至10摄氏度降温，内蒙古西部偏北地区、吉林中部等地局地降温可达12摄氏度以上。

上述大部地区有四级至六级风；星期天至下周一（30日），冷空气将继续南下影响南方地区。此外，今明两天，渤海、黄海大部、东海大部、台湾海峡、南海中北部将有六级至八级、阵风九级至10级的大风。

免费试阅14天