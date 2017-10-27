中国北方部分城市今出现重度空气污染

（联合早报网讯）中国环境监测总站最新监测显示，中国华北、东北等地部分地区今天（27日）中至重度空气污染过程持续，影响范围扩大，北京、天津、石家庄、唐山、秦皇岛、临沂、哈尔滨等城市出现重度或以上空气污染。

据中新社报道，中国环境监测总站今天发布中至重度污染过程提示显示，今天至明天（28日），京津冀区域部分时段可能出现区域性逆温，扩散条件不利，污染物持续累积并存在沿太行山向东方向传输可能。

此外，京津冀区域北部空气质量将以良至轻度污染为主，京津冀中南部、山西南部、山东西部和河南北部空气质量以轻至中度污染为主，京津冀中部局地可能出现重度污染。

北京、天津、石家庄、唐山、秦皇岛、吉林、大庆、临沂、哈尔滨、齐齐哈尔等城市则出现重度或以上空气污染。

预报显示，东北区域今天继续受西南暖湿气流影响，湿度较大，扩散条件较差。

辽宁东南部、吉林东部、黑龙江西北部空气质量以良至轻度污染为主；辽宁中部、吉林西部、黑龙江东南部空气质量以轻度至中度污染为主；辽宁西部、吉林中部、黑龙江东北部及西南部以中度至重度污染为主。

监测显示，长三角区域今天受弱气压场控制，中北部沿海地区良到轻度污染，内陆地区轻度到中度污染，短时重度污染，首要污染物为PM2.5。

中国环境监测总站预计，明天起，受西北冷空气影响，扩散条件自北向南逐步改善。京津冀区域中北部空气质量将以良至轻度污染为主；京津冀区域南部以轻至中度污染为主。但受污染传输影响，山东大部和河南北部可能出现短时中至重度污染。

预计星期天（29日）至下周一（30日），受西北冷空气影响，京津冀区域扩散条件总体有利。届时，京津冀区域大部以优良为主，但部分地区可能出现轻度污染。

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