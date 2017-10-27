李显龙看两岸 僵局不恶化是最好情况

（联合早报网讯）新加坡总理李显龙昨天（26日）在华府谈两岸关系时表示，两岸处于僵局，他不认为北京或台北有一方会退让，只要事态不恶化，僵局是最好情况。

据联合新闻网昨天报道，李总理中午在除夕智库“外交关系协会”（Council on Foreign Relations）座谈时发表上述看法。

据报道，有港媒提问，新加坡过去有协助举办中国大陆国家主席习近平与台湾前总统马英九“习马会”的经验，李总理如何看待两岸目前僵局？新加坡又能如何协助两岸恢复对话？对两岸双方有何建议？

李总理先是回顾“习马会”的举办，指新加坡在两岸能扮演的角色“非常有限”，新加坡在“习马会”的工作就是“提供房间场地与茶杯，如此而已。”

李总理说，新加坡是中立的，两岸双方当时对上海、台北与香港这些地点都觉得不合适。新加坡和两岸双方都友好，两岸也都对在新加坡举行感到自在，因此，新加坡很荣幸成为“习马会”的东道主。

李总理表示，两岸现在则因观点根本不同，缺乏互信，“习马会”这样的情况不再出现。

他之后提及“九二共识”时指出，不论“九二共识”意涵为何，那是北京与国民党及台湾交往的基础。

李总理也表示，对民进党而言，台湾总统蔡英文决定不能用“九二共识”一词，她想另找一不同字眼、但应该代表相同意涵的正式说词。然而，蔡英文显然得考虑支持者及绿营立场，因此稍微亲台湾主体性一些；但北京已断然说不，坚持“九二共识”。

李总理指出，他“完全理解”大陆的立场，因为北京一旦接受新说词，就再也回不到“九二共识”。北京担心，台湾透过这种“渐行渐远”策略，有朝一日，走向北京不乐见的局面。

李总理认为，这是非常难解的矛盾，北京不会改变立场。他也不认为蔡英文会回头接受“九二共识”，“她会失去基本盘的信任与支持”。因此，两岸双方处在僵局中，能期望的最好情况就只是个僵局、别恶化。

李总理还提到，两岸情况有可能出差错（go wrong），因为大陆解放军的建设与现代化，已有自己的航空母舰。他说：“假使出错，我希望那一天能晚点到来。”

免费试阅14天