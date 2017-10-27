大连港开通中国首条直达斯洛伐克中欧班列

（联合早报网讯）“中国大连—斯洛伐克布拉迪斯拉发”集装箱班列今早（27日）从大连港准时开行，标志着中国首条直达斯洛伐克中欧班列正式开通。

据中新社报道，上述首发班列今早10时38分，从大连港准时开行。班列共装载41个集装箱，货物主要来自华东、华北及山东地区，包括三星电子产品、机械配件和轻工业产品等，总值超过300万美元（410.87万新元）。

大连—斯洛伐克布拉迪斯拉发班列从大连港出发，途经俄罗斯、乌克兰，最终抵达斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，班列全程需运行1万零537公里，用时大约15天。

班列的开通改变了以往传统海运的运输方式，较海运可节省时间30天左右，极大缩短了货物在途时间。

作为中欧班列进入欧洲的全新通道，大连—斯洛伐克布拉迪斯拉发中欧班列的开通，也标志着中国第二条进入欧洲的中欧班列通道正式打通。

与传统穿越白俄罗斯、波兰的布列斯特、马拉舍维奇通道相比，新通道经过俄罗斯、乌克兰进入斯洛伐克，再辐射欧洲全域，具有运输时间短、换装效率高等优势。同时，也缓解了原通道车辆在布列斯特、马拉舍维奇频繁拥堵的现象。

大连—斯洛伐克布拉迪斯拉发班列的开通，不仅使大连港中欧班列的服务范围延伸至欧洲中部地区，而且利用大连港现有航线可吸引来自日、韩、东南亚及中国东南沿海的外贸货源在大连集聚。这将带动日、韩、中国东北及沿海地区与欧洲之间贸易的双向发展。

大连港集团董事长张乙明表示，斯洛伐克位于欧洲中心位置，是欧盟经济增长最快的国家之一，同时，斯洛伐克也是中国丝绸之路经济带连通欧洲国家的转运枢纽，物流网络能够辐射欧洲全域。

作为中国首条直达斯洛伐克的中欧班列，该班列对于加快大连东北亚国际航运中心和物流中心建设、助力东北老工业基地振兴具有重要战略意义。

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