港府在报章刊登招聘启事 高薪吸纳青年参政

（联合早报网讯）香港特区政府今天（27日）在港多份主流报章刊登招聘启事，为即将改组为政策创新与统筹办事处的中央政策组高薪吸纳青年才俊。有分析认为，特区政府此举开辟了青年参政的渠道，为青年发挥作用提供了新平台。

据中新社报道，当天刊登的招聘启事称，获录用者将以非公务员合约条款聘用，加入中央政策组负责政策研究和创新、提升公众参与政策制定，协助统筹由政府高层选定的跨局政策，以及就一些可为社会带来较广泛公众利益的项目提供“一站式”咨询和统筹服务。

据介绍，此次招聘的职位为“高级政策及项目统筹主任”，月薪为6万元（港元，下同，1.05新元）至9.5万元；“政策及项目统筹主任”，月薪由3万元至4.8万元，两者合约期均为三年。

此前，特首林郑月娥在本月11日发布的任内首份《施政报告》中宣布，将中央政策组改组为政策创新与统筹办事处，希望能吸纳一些有志从事公共政策工作的青年加入，也让特区政府高层能够更直接听到青年人对施政的意见。

对此，香港青年民建联主席颜汶羽表示，欢迎特区政府以具竞争力的薪酬聘请青年人加入中央政策组进行政策研究工作。这不仅开辟了青年参政的渠道，也是青年发挥的新平台。他认为，此举体现出本届政府新的执政风格，也体现了对施政报告很好的执行。

颜汶羽也表示，港府能透过这些职位吸纳一群有能力、有研究水平、有经验的青年人。同时，青年也可以多一个参与政府主导的政策研究渠道，进一步了解政府的想法及政策制定的过程。

他说，让更多青年了解特区政府的运作，能缓解一些青年人此前对政府的误解。

颜汶羽期望港府能持之以恒，全面检视现行青年参政议政的平台，包括区议员、立法会议员、政治助理、议员助理等参政人士的薪酬是否合理等，让青年人既能发挥自己所长，也能得到合理回报。

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