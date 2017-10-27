蓝委：陆客不访台业者损失惨重 观光套票砍价近半

（联合早报网讯）陆客不访台导致台湾观光业损失惨重，中国国民党立委马文君指出，她的选区南投县损失惨重，平常很多游客的景点现在都非常冷清，地方群组也流传，观光套票砍价砍至近半。她希望台政府拿出魄力解决问题，不要让困境再持续下去。

据联合新闻网今天（27日）报道，马文君表示，因为中国大陆观光客减少，地方能明显感受到经济下滑。南投知名的观光景点日月潭，过去就连平日的白天，湖面上都有很多游客，现在却变成超过百艘游艇在“顾码头”。

此外，地方群组还流传，业者将原价720元（新台币，下同，32.57新元）的观光套票砍价到只卖390元，甚至有公园变成闲置游览车放置处，要政府大力救观光。

马文君说，今年8月陆客来台人数违约25万人，与2015年同期相比，少了约11万7000人，减少幅度32.02%。虽然来自日本、香港澳门、韩国和东南亚的旅客人数增加，其中东南亚国家来台旅客人数成长更超过50%，但就总人数来说，仍少了5000多人。

马文君说，根据交通部观光局统计，去年陆客在台湾，平均每人每天消费96.3美元（131.89新元），远远高过来自日本、韩国及香港等地旅客。

此外，政府现在为了救观光，公告实施减免游乐业及旅馆业房屋税、地价税，第一次五年，最长减免10年，但减税减到地方税，造成地方财政雪上加霜，县市政府无不哀号，这根本就是“中央请客，地方埋单”，对地方政府来说非常不公平。

马文君说，台湾旅游人数也抵不过陆客减少人数；就算旅游总人口数补齐，但观光总产值也没有补齐，政府不能一昧地挖东墙补西墙，要尽速拟定相关政策，要大力救经济、救观光，让台湾人民有实质获利。

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