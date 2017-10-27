中国央行历史首次进行两月期逆回购 货币政策未转向

（联合早报网讯）中国央行今天（27日）进行500亿元（人民币，下同，102.94亿新元）的63天期逆回购操作。这是央行历史上首次进行两个月期的逆回购操作。

据中新社报道，逆回购是央行向市场投放资金的一种货币政策手段。中国央行当天向公开市场实现净投放900亿元。

市场分析认为，两个月期逆回购应不会是单独事件，进入11月后，央行或将继续通过两个月期逆回购提前投放跨年资金。

中信证券固定收益首席研究员明明表示，此番开展的63天逆回购操作将于12月29日到期，正好覆盖跨季资金需求，这可以保证年底流动性水平的中性平稳。

从历史数据来看，11月份是全年财政性存款释放“小月”；12月财政性存款则大幅释出，年底财政存款波动较大。此番操作是央行“削峰填谷”、对流动性进行精准调控的体现，有助年内流动性水平保持中性平稳。

明明认为，逆回购创新工具的正式落地并不代表中国货币政策取向的转变。完善逆回购期限品种，实现更加灵活精准地进行流动性调节，其背后透露的仍然是央行稳定资金面水平的意图。

中金公司分析师陈健恒则认为，两个月期逆回购的启动不完全是意外事件，中国央行在今年一季度、二季度货币政策执行报告中已提出，“当出现临时性、季节性因素扰动时也会择机开展其它期限品种的逆回购操作”“研究丰富逆回购期限品种”。因此，这次两个月期逆回购的启动是符合央行规划的。

陈健恒也认为，中国央行这次创新操作，对市场资金流动性是正面影响。一是可以降低短期资金的滚动压力；二是提前投放跨年资金，降低年末资金波动；三是有助于缓冲年内财政存款阶段性上升带来的影响。

免费试阅14天