中国重视经济增长质量 穆迪：将对信用评级有正面影响

（联合早报网讯）穆迪投资服务公司表示，中国把政策焦点放在经济增长的质量而非速度上，将有助于提高生产率并降低金融脆弱性，这对该国的信用评级将带来正面影响。

据路透社今天（27日）报道，中国本周表示，不再提国内生产总值（GDP）翻番目标，以将精力更多地放在更高质量与长期的经济增长方面。

中国已经有望实现2020年GDP较2010年翻番的目标。不过追求快速增长导致企业和地方政府负债激增，地区经济差距以及一系列的环境问题。

报道引述穆迪资深分析师Lillian Li表示：“中国（评级为A1，展望稳定）或将达到2020年GDP较2010年翻番的目标”“鉴于此，中国政府拥有更大的政策空间来实现其他目标，比如增长可持续性，以及降低中国社会中的经济不平等现象。”

据报道，穆迪在周五发布的报告中指出，随着中共十九大在本周闭幕，中国国家主席习近平领导下的权力得到进一步巩固，可能有助于推动经济改革和再平衡进程。

穆迪称，中国改革所面临的一个障碍是，中央领导层和其它官员之间的动机不一致。中央集权的增强是否会加快推动改革，或是继续近年来对政策目标的谨慎调整，目前仍不明朗。

但穆迪也指出，即便如此，政策重点更加向金融监管方面倾斜，应可继续对影子银行起到抑制作用，帮助降低银行的资产风险，并解决金融系统中一些关键的失衡问题。

中国监管机构还致力于通过大力协调货币政策和运用宏观审慎评估体系，来维护金融稳定。这里的货币政策措施包括流动性管理等措施。

穆迪称，所有这些因素对中国银行业的信贷层面都是有利的。

穆迪表示，其它公布的政策表明，中国将继续谨慎开展改革，国有企业在战略产业中的主导地位将不受影响。

免费试阅14天