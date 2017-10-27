美前驻华大使：两岸统一无紧迫感但时限渐近

（联合早报网讯）美国前驻华大使芮效俭（J. Stapleton Roy）华府时间昨天（26日）表示，中共总书记习近平在十九大报告透露，两岸统一问题不能一代一代传下去，暗示有可能出现某种时限（time limit）。

据中评社今天（27日）报道，芮效俭在出席华府智库美中政策基金会举办的“中共十九大结果与分析”研讨会时发表上述看法。

芮效俭认为，总体而言，习近平在十九大报告中对台表态是温和的，重申了中国大陆坚持和平统一的政策，重申了大陆愿在“九二共识”和“一个中国”原则基础上与任何人和任何党派交往。

芮效俭特别点出中共十九大报告所提出的“祖国完全统一是实现中华民族伟大复兴的必然要求”。

他分析，大陆已经把伟大复兴的目标定在2049年，如果从字面上考虑这种表态，人们可理解为大陆必须在2049年之前实现完全统一。不过，台湾目前的发展趋势又不支持在2049年之前有和平统一的条件。

芮效俭表示，习近平没有设定两岸统一的最后期限，但2049年并非那么遥远。

对于两岸目前僵局能否打破，与会的乔治华盛顿大学教授萨特（Robert Sutter）表示，考虑到目前的形势，最好状态就是僵局。他也表示，目前看不到台海发生巨大变化的可能性。

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