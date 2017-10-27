张志军：逐步为台湾人提供与大陆人同等待遇

（联合早报网讯）中国大陆国台办主任张志军昨天（26日）表示，中共十九大报告明确了对台大政方针、基本原则和目标任务，为推动两岸关系和平发展做出了全面的部署。大陆方面将进一步完善政策举措，逐步为台湾人在有关方面提供与大陆人同等的待遇。

据中评社今天（27日）报道，张志军昨天在北京出席了第三届京台基础教育校长峰会见面会，并与参会的台湾中小学校长交流座谈。

张志军在走出会场、受访时表示：“总的来说，我们（陆方）还要继续扩大两岸的经济文化交流合作，逐步为台湾同胞在大陆的学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，这也体现了习总书记深化两岸经济社会融合发展的重要思想。下一步我们还将继续研究出台落实台胞待遇及生活便利化措施，切实贯彻十九大提出的对台工作精神。”

张志军说，这些年陆方为方便台湾人，尤其是台湾青年来大陆发展已经出台了一系列的措施。据不完全统计，去年10月以来，各地各部门已经陆续出台了20多项政策措施。

他说：“我们要总结经验，在前一段工作的基础上，进一步完善、创新政策举措，总的方向就是逐步为台湾同胞提供同等待遇。”

张志军也表示：“我们真心希望台湾同胞能够搭上大陆发展的快车，共享大陆发展的机遇。对两岸关系的未来，我们还有很多工作要做。”

对于“六个任何”写入十九大报告，张志军表示，这表明了陆方在维护国家主权和领土完整、绝不容忍国家分裂的历史悲剧重演的坚定意志、鲜明态度。

他说：“大家也注意到，习总书记在做报告的时候，涉台部分一共有七次长时间的热烈掌声。在反对台独这一方面，有四次掌声，总书记的每一句话之后，全场都响起长时间的热烈掌声，这说明了全体中华儿女的意志和心声。”

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