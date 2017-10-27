余光中90大寿 台湾中山大学提前献礼庆生

（联合早报网讯）享誉海内外的台湾着名诗人、文学家余光中明天（28日）将迎来90大寿，其任教多年的台湾中山大学昨天（26日）提前为他庆生。余光中偕夫人出席，庆生会上还首播“余光中书写香港纪录片”作为暖寿献礼。

据中通社报道，庆生会上，年事已高的余光中动作略为迟缓。看到很多昔日好友、同事出席，余光中一一与大家寒喧，偶尔忘了对方的名字，要当事人提醒。

他一度以闽南话自我调侃“头壳坏去”，引来一阵笑声。

余光中表示，回到台湾定居已经31年，夫人也在高雄市立美术馆担任了20年的导览员志工。离开中山大学校园一年多，这次重回校园好友为他庆生，余光中也感慨“像回到故乡”。

据报道，余光中1985年起到位于高雄的中山大学任教，历任文学院院长兼外文所所长、中山讲座与光华讲座教授，现为中山大学荣休教授。

到台湾中山大学任教前，余光中1974年至1985年曾在香港中文大学联合书院中文系任教。这段期间创作出已出版的163首诗作及25篇散文，是他创作的黄金时期。

庆生会上也首播暖寿献礼的“余光中书写香港纪录片”。拍摄团队实地走访香江取景，访谈余光中多位文坛旧识，历时数月录制成40分钟的纪录片。

该片借由旅行诗篇般的影像，回顾并生动再现余光中文学生涯中长达11年的“香港书写”美好岁月。

纪录片从余光中朗诵诗作《望海》说起。《望海》是余光中从香港到高雄不久所写，当时他相当怀念香港，来到高雄西子湾，望着茫茫台湾海峡，越看越远。最后，最遥远的是望海的眼睛，深刻表达诗人对香港时期的恋慕。

余光中1928年生于南京，20岁迁居台湾，他曾说过“大陆是母亲，台湾是妻子，香港是情人”，作品充满对两岸三地的感情，在文坛具有深远的影响。

文学家梁实秋曾评价称，“余光中右手写诗，左手写散文，成就之高一时无两”。

台中山大学副校长陈阳益表示，10月28日重阳节是余光中教授的生日，中山大学提前为余大师暖寿并首发“余光中书写香港纪录片”，纪录片部份将收录于校方图书馆，完整版则另制成VCD珍藏。

免费试阅14天