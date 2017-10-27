中国财政部在港发行20亿美元主权债券 总认购倍数达11倍

（联合早报网讯）中央政府美元主权债券在港发行庆祝仪式今天（27日）于香港礼宾府举行，以庆贺中国财政部昨天（26日）在香港特区顺利发行20亿美元（27.39亿新元）主权债券。

据新华社报道，香港特首林郑月娥在庆祝仪式上致辞时表示，很高兴见证自香港回归祖国以来财政部第一次在香港发行主权外币债券。

她说，这次发债有助于加强内地和国际市场的融通，促进人民币国际化，增强香港债市的深度和广度，让香港债券品种更加多元化，也反映了中央政府对巩固提升香港作为国际金融中心的一贯支持。

中国财政部副部长史耀斌在致辞中表示，这次发行美元主权债券是中共十九大闭幕之际，中国经济财政界的一件大事。

中央政府阔别13年之后再次在国际资本市场发行主权外币债券，选择香港作为发行地和上市交易地，是中央政府支持香港巩固和提升国际金融中心地位、推动内地和香港金融融合发展的切实举措。

根据财政部的统计，昨天发行的美元主权债券总申购金额约为220亿美元，达到发行金额的11倍，远超市场平均水平。其中35%的资金来自亚洲以外的区域，包括欧洲、离岸美国市场等。

此次债券发行的利率定价远低于此前市场预期，10亿美元的五年期债券收益率为2.196%（票面利率2.125%），10年期债券收益率为2.687%（票面利率2.625%），收益率较当日可比美国公债分别高出15个和25个基点。

这接近发达国家发行美元主权债券的水平，与AAA评级的国家主权债券收益率水平相当。

林郑表示，昨天的发行结果相当理想，充分说明这个债券是优质和稳健的投资工具。欢迎财政部日后继续以香港作为平台，发行人民币及外币主权债券，体现内地与香港两个金融体系的互联互通、互动、互补和互惠共赢的关系。

史耀斌则说：“此次成功发行债券既是中央政府重启外币融资渠道的开篇之作，也是香港国际金融中心蓬勃发展的一个新乐章。”

在本次发行过程中，财政部委托的联席主承销商及账簿管理人包括：中国银行、交通银行、中国农业银行、中国建设银行、中金公司、花旗银行、德意志银行、汇丰银行、中国工商银行、渣打银行。

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