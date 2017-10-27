中国外交部：中方参与打击索马里海盗展现有担当大国形象

（联合早报网讯）中国外交部发言人耿爽今天（27日）表示，中方参与打击索马里海盗国际合作的行动，得到了有关国家的积极评价，为维护国际和地区的和平与安全作出重要贡献。此外，也展现了中国负责任、有担当的大国形象。

据中新社报道，耿爽在当天举行的外交部例行记者会上指出，2008年12月，经联合国安理会授权，中国海军派出首批舰艇编队，赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务。

截至2017年7月，中国海军先后派出了26批护航编队，为中外6400余艘船只提供护航，驱离疑似海盗船只3000余艘次，有力保障了国际重要贸易航道安全。

据报道，联合国秘书长日前向安理会提交索马里海盗问题报告。其中多次提及中国在亚丁湾和索马里海域执行护航任务，为应对海盗威胁发挥了重要作用。

对此，耿爽表示：“联合国秘书长的有关报告对中方所作工作和贡献给予了积极评价，我们对此表示赞赏。”

耿爽也说，正如中共总书记习近平在十九大报告中所指出的，中国将恪守维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

此外，中方将继续积极参与亚丁湾和索马里海域护航行动，拓展国际护航合作，履行国际责任和义务，为维护国际和地区和平与稳定、保障国际重要通道安全发挥更大作用。

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