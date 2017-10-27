能为南中国海岛礁做军事物资补给 中国研发全球首款吨位级货运无人机首飞

（联合早报网讯）由中国科学院工程热物理研究所等单位联合研发的大型货运无人机AT200近日成功首飞。其有效载荷1.5吨，可“一键操控”在200米内完成起降。这也标志着全球首款吨位级货运无人机的诞生。

据新华社今天（27日）报道，AT200昨天（26日）在陕西蒲城内府机场首飞。飞机经过滑跑、起飞、爬升至预定高度后，进入巡航段并盘旋两周，随后进入着陆航线平稳着陆，整个飞行过程持续26分钟。全程飞机状态稳定，航迹跟踪精确，达到设计要求。

专家介绍说，AT200摆脱了对飞行员的依赖，在指控中心即可实现飞机“一键自主起降”，还可同时控制多架无人机。期间只需监控无人机的状态，必要时由无人机飞控手进行简单操作即可改变飞行状态，极大地降低了货运成本和无人机操作难度。

中科院工程热物理所指出，AT200的最大起飞重量为3.4吨，货仓容积为10立方米，有效载荷达1.5吨，相当于一辆小货车的载重。其巡航速度为每小时313公里，续航时间8小时、航程2183公里，实用升限达6098米。飞机满载时可在200米内完成起降。

报道指出，由于其强大的性能，该款无人机不仅可在野战机场条件下执行军事运输任务，对海岛物资运输保障，特别是南中国海岛礁军事物资补给将发挥重要作用。

同时，该无人机在“一带一路”沿线的东南亚多海岛国家也具有广阔的应用前景：短距离起降能力解决了海岛大吨位无人机的起降难题。

对于无起降条件的海岛，研发团队在后续改型设计中将加设定点投放能力，投放精度可达半径五米内。

报道指出，AT200以新西兰生产的P750XL为原型机进行无人化研发设计，突破了有人机改无人机总体设计、飞机-发动机-控制系统匹配、飞机气动参数辨识、全机质量特性测试和系统综合测试等关键技术。此外，也验证了大型固定翼有人机无人化的可行性。

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