张晓明：强调中央对港具全面管治权是针对极少数人有关错误言行

（联合早报网讯）中国国务院港澳事务办公室主任张晓明解读中共十九大报告、涉港澳论述时表示，强调中央对香港特别行政区具有全面管治权，所针对的是极少数人以高度自治为由，抗拒或排斥中央依法行使有关权力，甚至公然挑战“一国”原则和有关底线的错误言行。

据中新社报道，国务院港澳办官网今天（27日）登载题为“张晓明：读懂悟深十九大报告港澳篇的五个关键词”的文章。

张晓明在文章中表示，香港社会有的舆论担心报告中强调中央对香港、澳门有全面管治权会不会影响特别行政区的高度自治，其实这种担忧是不必要的。

他指出，这一观点在2014年6月国务院新闻办发表的以《“一国两制”在香港特别行政区的实践》为题的白皮书中已经写明。它包含的逻辑关系为：主权与治权分不开；中国政府从对香港恢复行使主权之时起，即拥有对香港的全面管治权；香港特别行政区的高度自治权来源于或派生于中央的全面管治权。

张晓明表示，中国对香港恢复行使主权，是恢复行使包括对香港的全面管治权在内的完整主权，而不是英国人“以主权换治权”的如意算盘所指的空洞的主权，也不限于对外交、国防事务的管理权。

中央根据“一国两制”方针和基本法，授予香港特别行政区高度自治权，同时保留一部分权力由中央直接行使，未授予的所谓“剩余权力”也归中央所有。这就是说，中央与香港特别行政区的权力划分是授权与被授权的关系。

张晓明指出，强调中央对香港特别行政区具有全面管治权，是希望香港社会正确认识香港特别行政区的法律地位和权力来源，尊重中央依法享有的权力，包括对行政长官和主要官员的任命权、对基本法的解释权和修改权、对特别行政区法律的备案审查权、政制发展决定权等。

此举所针对的是极少数人以高度自治为由，抗拒或排斥中央依法行使有关权力，甚至公然挑战“一国”原则和有关底线的错误言行。

张晓明也表示，对于基本法已授予香港特别行政区的高度自治权，中央应当予以尊重，而不应以享有全面管治权为由任意加以限制和干预。他说，事实上，香港特别行政区所享有的高度自治权之广泛，是世界范围内其它自治地方难以比拟的，回归以来也一直得到充分尊重和行使。

张晓明指出，强调中央对香港特别行政区享有全面管治权与香港享有高度自治权并不矛盾，关键是要按照十九大报告指引，严格依照基本法办事，把维护中央的全面管治权和保障特别行政区享有的高度自治权有机结合起来。

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