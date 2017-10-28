驻国办纪检组：坚决维护"党领导一切"的政治原则

（联合早报网讯）中纪委驻国办纪检组组长辛维光10月26日主持召开全组会议，传达学习十九大精神。会议强调，要旗帜鲜明地维护党中央权威和集中统一领导，坚决维护“党领导一切”的政治原则，增强贯彻落实十九大精神的自觉性和坚定性。

据中纪委网站消息，会议强调，要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前最重要的政治任务，纪检组一切工作都要围绕其部署、一切行动都要围绕其展开。全组要增强“四个意识”，带头将思想和行动统一到十九大精神上来。坚定不移地在政治和大局上向核心看齐，同以习近平同志为核心的新一届党中央保持高度一致，旗帜鲜明地维护党中央权威和集中统一领导，坚决维护“党领导一切”的政治原则，增强贯彻落实十九大精神的自觉性和坚定性。要加强学习领会，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的重大理论意义和实践价值的认识，认真学习和深刻把握精神实质和丰富内涵，做到内化于心、外化于行。要切实鼓足干劲，确保十九大各项决策部署落实到位、落地生根。按照十九大描绘的宏伟蓝图，立足自身职责使命，拿出只争朝夕的劲头、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，撸起袖子加油干，在新时代干出新业绩，不辜负时代召唤和人民重托。

对下一步工作，会议提出，要按照习近平总书记“新时代要有新气象，更要有新作为”的要求，一是带头学好。认真制定学习贯彻方案，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，原原本本学习十九大报告和新修订的党章等重要精神，党支部、党小组要分专题深入学习交流，组织专题培训和专家辅导解读等形式多样的活动。建立十九大精神专题学习园地，集中展示学习成果，营造浓厚学习氛围，并做好信息宣传报送。二是抓好督促。要把督促各综合监督单位学习贯彻落实十九大精神作为纪检组当前履行监督职责的首要任务，主动参加列席各单位党组（党委）和司局党组织学习活动，并适时开展专项检查，督促各单位党员干部同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻执行好十九大确定的各项决策部署。三是确保落实。以学习贯彻十九大精神为契机，围绕全面从严治党新目标、新任务、新要求，组织全组同志开展业务研讨，逐条对照研究，制定落实方案，确定纪检组进一步强化监督执纪问责的思路和举措，推动全面从严治党向纵深发展，为夺取反腐败斗争压倒性胜利作出应有贡献。

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