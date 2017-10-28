蔡英文今出访南太平洋友邦 行前提两重要目标

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文今天（28日）展开为期8天7夜的太平洋友邦出访行程，将依序前往马绍尔群岛、吐瓦鲁及索罗门群岛。台湾联合报报道，蔡英文今天上午在桃园机场发表行前谈话，她提出这次出访的两大目标，首先，要向世界证明，台湾有能力，也有意愿，为国际社会做出更多贡献；第二，她要代表全体台湾人民，到外交最前线，和使馆官员、技术团、医疗团的成员，及当地的侨民、台商致谢。

蔡英文致词时说，外交工作的成果，需要长时间的累积，这些经营必须持续，不能分党派，也不应该分颜色。台湾和太平洋友邦的关系，是从蒋经国和李登辉两位前总统建交开始。透过陈水扁前总统的努力，奠定了坚实的合作基础，经过马英九前总统的持续经营，才有今天的成果。

蔡英文表示，“永续南岛，携手共好”，是这次出访的精神。“永续南岛”，是指台湾要和南方岛国上的朋友，共同为全球的永续发展贡献心力。台湾正在努力推动联合国SDGs“永续发展目标”，也发表了第一份的“国家自愿检视报告”。非常希望能够和友邦分享相关的发展经验。

她表示，“携手共好”，则是要持续落实“踏实外交，互惠互助”的价值。我们相信，友谊的基础在于踏实的合作。她先前提到过的台湾版ODA“政府开发援助”计划，就是要参考其他先进国家的经验，将对外的援助、合作和投资，作为外交及经贸战略的一环，让台湾对国际社会做出更大的贡献。

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