振兴东北办原高官：东北地区政府干预市场力量过大

（联合早报网讯）国务院振兴东北办原副主任、中国经济改革研究基金会理事长宋晓梧在一个座谈会上表示，“与珠三角、长三角地区相比，东北地区政府干预市场力量大得多，政府和市场关系不平衡是东北问题的核心。”

新京报报道，27日下午，由东北大学、中国(海南)改革发展研究院、中国东北振兴研究院共同举办的“深化改革 加快东北全面振兴——学习贯彻落实党的十九大精神”座谈会举行。宋晓梧在会上作了以上表述，在他看来，东北地区的不平衡和不充分首先表现在政府与市场的关系。“发挥市场在资源配置中的决定性作用，这点东北的改革进程相对的迟缓。”

在宋晓梧看来，东北地区注重GDP考核是该地区政府强、市场弱的主要原因之一。“不要以GDP论英雄，应以基本公共服务均等化作为考核指标，着力化解发展中的不平衡和不充分问题。”宋晓梧呼吁，要尽快实现养老保险的全国统筹，这对东北振兴意义重大。

中国东北振兴研究院院长、中国(海南)改革发展研究院院长迟福林则建议，东北地区应把着力点放在实体经济上。

十九大提出建设现代化经济体系，东北地区在这一目标下如何发展实体经济？迟福林建议，首先要推动东北制造业转型升级，以新经济提升传统产业，形成新兴产业，提升东北制造的国际竞争力。“这需要在东北率先开展税收改革试点，以结构性减税增强实体经济活力。”

此外，在迟福林看来，东北地区还要完善产权制度，通过产权界定、配置、交易和保护制度，以产权激励促进实体经济发展；大力发展混合所有制经济，提高直接融资水平，推动国有资本做强做优做大。

东北地区的营商环境一直饱受诟病，迟福林还建议，东北政府发展实体经济要把改善营商环境建设为重点，营造公平竞争的市场环境，促进民营经济发展，激发各类市场主体活力。

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