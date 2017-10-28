中国29省份2016年平均工资出炉 北京居首

（联合早报网讯）目前，除西藏、黑龙江两地外，其余中国29省份均已公布2016年平均工资数据。与2015年相比各省职工收入不同幅度有所增加，但大多未超年度全国平均工资水平。以城镇非私营单位就业人员平均工资计算，北京职工年入近12万元（人民币，下同）居首，河南不足5万元垫底。

人民网报道，已发布职工平均工资信息的29省份中，上海、新疆、辽宁、湖北4省份仅公布了全社会平均工资，其他省份按城镇非私营单位职工和私营单位职工平均工资分别通报。各省份公布的数据并不完整。

中国国家统计局发布的数据显示，2016年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资67569元，同比名义增长8.9%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资42833元，同比名义增长8.2%。

与全国水平对照，京津沪、浙江、广东、江苏等6地非私营单位就业人员2016年平均工资超过全国平均水平（上海以全社会就业人员平均工资78045元在列）。其中北京以119928元位居首位，成为唯一一个突破10万元的省份。河南省非私营单位就业人员2016年平均工资则在29省份中垫底，为49506元。

城镇非私营单位就业人员平均工资超过6万元的省份有北京、天津、浙江、广东、江苏、青海、贵州、宁夏、重庆、四川、山东、福建、海南、内蒙古、云南等15个，占比超过一半。换算为月工资，这15个省份城镇非私营单位就业人员的月平均工资达到了5000元。

根据国家统计局数据，分四大区域看，2016年城镇非私营单位就业人员年平均工资同比名义增长率由高到低依次为东部9.1%、西部9.0%、中部8.8%和东北地区7.5%。城镇私营单位就业人员年平均工资同比名义增长率从高到低依次为东部9.0%、西部7.0%、中部6.8%和东北地区3.1%。

具体从各省增速来看，在已经公布数据的地区当中，浙江、广东、湖南等8地城镇非私营单位就业人员平均工资增速高于全国8.9%的平均增长率。其中湖南最高，增长11.2%，另有三地增长率超过10个百分点，分别是贵州11.0%、江西10.2%、浙江10.0%。此外，河南、青海、广西、广东等地也保持了较高的增长速度。

北京、浙江、海南、江西、河南、贵州、吉林7地城镇私营单位就业人员平均工资增速高于全国水平，青海省增长率与全国平均水平持平。其中北京年增长率达12.3%独占鳌头。而去年内蒙古城镇私营单位就业人员平均工资增长率仅为1.7%排名最末。

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