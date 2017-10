(联合早报网讯)金庸著名武侠小说作品《射雕英雄传》,明年将首次推出获官方授权的英文译本,第一卷称为《英雄诞生》(A Hero Born),成为《雪山飞狐》、《鹿鼎记》和《书剑恩仇录》后,第四部金庸完整英文译本。

据香港明报网报道,负责此次《射雕》英译的译者Anna Holmwood为英国人,她早于2012年便开始着手翻译此书,并把试译的部分章节向出版社推介。

在出版社的网站中,可看到《射雕英雄传》的简介,形容书中讲述宋代亡国后,孤单的爱国者受训拯救国家。其中,文内也把《射雕》中的人物江南七怪译为 Seven Freaks of the South。简介也介绍金庸为“世界上最畅销的作者之一”,作品在全球销售超过1亿册。

MacLehose Press将于明年2月22日,推出首本获授权的《射雕英雄传》英译本。不同网购网站如亚马逊等已经开始接受预订,售价为14.99英镑,译本也设电子版本,售价为9.99英镑。

