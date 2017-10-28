港教育局长：港独思潮难言和教育有关 国教有助年轻人观念切合实际

（联合早报网讯）香港教育局长杨润雄表示，很难说港独思潮和教育有直接关系，但认为教育系统内可以多做一些，让年轻人更认识香港和国家的关系，使他们在观念上更切合实际情况，因此需要推动国民教育。

香港明报网报道，中国教育部长陈宝生日前在北京表示，港府有责任推动国民教育、教师要先“爱这个国家、认同这个国家”，杨润雄今早（28日）出席港台节目时表示，不会因为陈宝生的话而感到压力，但对于部长的意见，他当然会考虑，且对方所讲的也和自己一贯认为一定要做国民教育工作的想法相同。

他表示，同意香港年轻人的整体表现一定和教育有关，至于港独思潮是否直接和教育有关，则很难这样说，但教育系统内是可以多做一些，让香港年轻人更加知道自己在香港和国家的位置、认识香港和国家的关系，他们自然在观念上更切合实际情况，也因此需要推行国民教育。

陈宝生还提到教师要先“爱这个国家、认同这个国家”，杨润雄则认为，不单是教师，而是全香港人都可以思考一下，问问自己对国家的认知和认同是否足够。他说，陈宝生的话并非特别针对教师，只不过在教育范畴内教师的角色相对较重要。

另外，基本法委员会主任李飞将于下月到香港出席《基本法》研讨会发表演讲，香港教育局邀请办学团体安排辖下学校直播让学生收看，事件引起社会关注，杨润雄表示，邀请学校直播是想配合学校推广基本法，希望大家不要用有色眼镜看待事件。他说，向学校发信附回条，原因是为直播技术支援做准备，校方不一定要交回条，局方也未必会做最终统计，也不会深究，目前未知有多少学校参加。

至于有指学生未必听得明白、效益有限，杨润雄称，同学的普通话能力和对基本法认识各有不同，不能抹煞真有部分学生能从中有领受，不需斤斤计较，所以最好是由学校自行决定。

免费试阅14天