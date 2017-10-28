《舌尖上的中国》第三季正式启动 预计明年春节期间播出

（联合早报网讯）中国媒体报道称，《舌尖上的中国》第三季27日宣布正式启动。共8集，每集50分钟，预计明年春节期间播出。

据中国广播电影电视报刊协会微信公众号“广电时评”消息，10月27日，中央电视台纪录频道2018年度推介盛典在北京怀柔雁栖湖举行。此次推介会上，纪录频道推出20余部纪录片。此外，《舌尖上的中国》第三季发布会举行。

报道称，在纪录频道总监梁红看来，央视纪录频道拥有中国最好的纪录片原创团队集群，中国最大的市场委托制作集群，以及遍布全球的顶级国际合作网络集群，这是“纪录大片出央视，央视精品出九套”这一行业格局的真正奥秘。“但这还不够，我们正在致力于开发具有‘CCTV-9 DNA’的文化IP全链条，将更多单一精品转化为极具外延价值的综合性文化品牌，为爆款IP的触达用户和价值提升不断助力。”

梁红表示，纪录频道全新的“内容两端化”战略将在明年产生明显效应，大投入的品牌大片继续推出，小而美，接地气的精品制作更将以成规模的体量，不断刷新纪录频道的“精神颜值”。

推介会上，20多部新片的总导演、制作人相继登台，向嘉宾介绍自己的作品。其中，《舌尖上的中国》是纪录频道最具知名度的品牌节目，其前两季已成为全民热议的现象级纪录片节目。在活动现场，《舌尖上的中国》第三季制片人、总导演刘鸿彦率主创团队亮相，荷兰籍摄影师Banito Strangio分享了来中国拍摄的感受。与前两季最大的不同，《舌尖上的中国》第三季将在全世界框架下审视中国美食，会有更宽阔的视野，也会出现国外食物与国内食物的比照。主创团队们除了将视野拓展到海外，展示异域美食，探寻中国美食在世界范围内的流传与演变外，还会更多关注美食诞生的历史背景、渊源、纵向挖掘中国传统饮食文化的深层基因。

发布会尾声，《舌尖上的中国》第三季宣布正式启动。该片共8集，每集50分钟，预计明年春节期间播出。

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