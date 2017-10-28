张志军重申九二共识、一个中国

（联合早报网讯）中国大陆国台办主任张志军今天（28日）表示，当前两岸出现僵局，在于民进党抛弃“九二共识”。只有承认“九二共识历史事实”，认同“两岸同属一中”，两岸关系才能峰回路转走出僵局。

据台湾联合新闻网报道，“两岸关系三十年回顾与展望研讨会”今天在上海虹桥迎宾馆登场，活动由上海东亚研究所、旺报主办，两岸共有近百名智库、人士参加。张志军在致词时作上述表示。

张志军最后还脱稿说，“希望在座的各位都能够活到中华民族复兴的一天。”这句话引来现场笑声与掌声。

张志军指出，“大陆、台湾同属一个中国”，一个中国原则是两岸关系的政治基础，体现一中原则的“九二共识”明确界定两岸关系的根本性质，是确保两岸关系和平发展的关键，没有这个定海神针，和平之舟就会遭遇惊涛骇浪甚至彻底颠覆。

他说，当前两岸出现僵局，在于民进党抛弃“九二共识”这一政治基础，只有改变“台独”立场，才能真正卸下历史包袱，只有承认“九二共识”历史事实，认同“两岸同属一中”，两岸关系才能峰回路转走出僵局，台湾任何政党、团体和大陆交往也不会存在障碍。

张志军表示，大陆秉持两岸一家亲理念，扩大深化两岸交流合作，愿意率先和台湾民众分享大陆发展机遇，不断深化两岸经济、社会发展，将在现有基础上研究、制订最新的政策措施，逐步为台湾民众在大陆生活提供同等的待遇。

他强调，台独势力及活动是两岸和平发展最大现实威胁，也是最大障碍，“当前台湾分裂势力在文化、教育领域不断推行企图抹灭台湾中华民族意识的去中国化活动、挑动两岸敌意，然而历史将继续证明搞台独是没有出路的。”

张志军最后表示，十九大在关乎国家主权和领土完整的问题上，清晰划出红线，绝不会容忍国家分裂的历史悲剧重演，大陆不只有坚定的意志和充分的信心，更有足够能力挫败任何形式的“台独分裂图谋”。

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