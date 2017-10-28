曾钰成谈言论自由：正面讨论港独如同讲学童自杀有好处

（联合早报网讯）香港立法会前主席曾钰成今日（28日）出席港台节目时表示，言论自由不包括讨论港独的好处，他以校内老师讨论学童自杀时，也仅会采取否定态度为例，指如称港独有好处，是对学生有害。

香港01网站报道，曾钰成出席港台节目时，谈及言论自由及港独等议题。他表示，港独并非没有讨论空间，但就认同行政会议召集人陈智思早前指“港独为何不能发生”才有讨论空间。他质疑“是否一定也要讲港独的好处才算言论自由，学校内讲学童自杀的议题也不会讲好处”。他认为，情况正如老师在校内谈及学童自杀及吸毒，一定会采取否定态度，“如果讲港独好，是害了学生，就如吸毒一样，没理由讲吸毒的好处，告诉你试一下吸毒”。

曾钰成还说，何君尧发表“杀无赦”言论如涉及煽动及违法，要让法院裁决，他认为何君尧未被追究“不存在搬龙门，因龙门就是法律”。他表示，何君尧作为民选议员要对自己的言论负责，包括承担政治后果，“群众的眼睛是雪亮的，如他的言论令市民厌恶，到下次选举自然会输”。不过，他也说，不排除有一部分市民支持何的言论，甚至对其言论感到痛快。

全国人大常委会副秘书长兼基本法委员会主任李飞下月访港进行《基本法》研讨讲座，曾钰成谈到香港教育局早前要求学校在校内安排直播时，质疑“有些人认为直播李飞讲基本法就是洗脑，但不会认同学生上通识堂听通识老师授课是洗脑”，认为这种观点奇怪。

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