杨利伟获联合国教科文组织"空间科学奖章"

（联合早报网讯）联合国教科文组织27日在巴黎总部将首次评选出的“空间科学奖章”授予包括中国航天员杨利伟在内的4名宇航员，以表彰其在推动空间科学发展所作出的卓越贡献。

新华社报道，与杨利伟一起获得此项殊荣的还有：世界首位进入太空的女性、苏联宇航员瓦莲京娜·捷列什科娃、古巴首位进入太空的宇航员阿纳尔多·塔马约·门德斯以及国际空间站首位日本宇航员若田光一。

联合国教科文组织总干事博科娃在颁奖仪式上，高度赞赏所有获奖者为推进人类空间探索事业而付出的勇气与努力。她说，科学是人类实现2030年可持续发展议程的原动力，希望获奖者在各自的科研道路上继续勇往直前，帮助和鼓励广大年轻人热爱科学，并向世界人民传递联合国教科文组织“构建和平”的理念。

杨利伟因工作原因无法亲赴颁奖仪式现场，委托中国常驻联合国教科文组织大使衔代表沈阳代表他领奖并致辞。

杨利伟表示，2003年10月，中国首次载人航天飞行取得圆满成功，开创了中国载人航天事业的新局面，也为人类探索未知世界作出了积极贡献，中国政府在此次飞行任务中与联合国合作，搭载了联合国旗帜，表达了中国人民和平利用太空、造福全人类的美好愿望，以及对联合国宗旨和原则的支持。在未来，中国愿意与世界上所有致力于和平利用外层空间的国家和地区一道，共同为促进人类科技进步、推动世界和平发展作出更大的新贡献。

联合国教科文组织与由一些国家的科学家创建的“太空国家”阿斯加迪亚，于今年6月29日共同创立了该奖项，旨在表彰对空间科学探索与发展做出杰出贡献的科学家、公众人物或组织机构。这是该奖项首次颁发，获奖者的提名及评选工作由联合国教科文组织《生命支持系统大百科全书(空间科技卷)》国际编撰委员会授权的外部委员会负责。

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