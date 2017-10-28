周志怀谈两岸交流：大陆促统优先于反独

（联合早报网讯）大陆学者周志怀今天（28日）表示，坚定“反独的同时，要坚决促统，且促统的地位优先”，“反独”的声音在2017年下半年变小。

据台湾联合新闻网报道，“两岸关系三十年回顾与展望研讨会”今天在上海虹桥迎宾馆登场。华中师范大学台湾与东亚研究中心学术委员会主任、前中国社会科学院台湾研究所所长周志怀致词时作上述表示。

周志怀首先提到过去30年大陆对台政策内部的三大争辩，他并表示，这些争辩未来也会持续，包括“和平统一和武力统一的争辩”、“反独优先还是促统优先的争辩”以及“两岸经济合作是否养虎为患？”

关于两岸统一的议题，周志怀说，2000年台湾第一次政党轮替时，大陆各界弥漫“难免一战”的声音，2016年台湾再度政党轮替，“难免一战”声势更高，到底是“和统”还是“武统”，这个争辩短期内不会消失。

至于“反独”与“促统”何者优先，周志怀表示，第一次政党轮替时，大家说要调整政策从“促统”转为“反独”，现在也是强调“反独”优先，但“反独”的声音在2017年下半年变小，坚定“反独”的同时要坚决“促统”，且“促统”的地位是优先的。

周志怀指出，最后一个内部争辩就是经济整合与政治整合的关系。长期以来大陆内部存在一种“两岸经济合作是否养虎为患”的争辩，特别是民进党重新执政后这个观点有一定的抬头。

他表示，从现状来看，两岸交流日趋扩大，经济关系日趋密切，但两岸政治与生活层面的整合远远落后于两岸经贸，中国大陆对台湾的政治与社会影响力还有很大的提升空间。

至于当下的两岸问题，周志怀提到，大陆欲和平解决台湾议题的悲观主义在蔓延，并进一步扩大、渗透到各地区、领域、阶层，这样的深入和深刻程度是2000年以来没有过的。

他表示，这种社会思潮会引起两岸民众心理的变化，对官方决策产生的影响，值得密切关注，“大陆讲加强军事斗争的准备，不是空话，可能会是新常态”。

周志怀还说，两岸政治关系藕断丝连，民间交流虽然千丝万缕，但“这些丝太脆弱了，如何乘载起两岸政治关系的千斤重担？”仅靠民间交流，未来两岸关系发展前景，也不是很乐观。

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