《射雕》英文译者：翻译武功招式不难 难在译得流畅

（联合早报网讯）英国Maclehose Press出版社将于2018年2月出版金庸小说《射雕英雄传》英译本的消息传出后，网友们操碎了心：担心武侠的意境太难翻译，担心西方人不能理解金庸，担心英译版卖不动……讨论最多的还是各种武功招式和人物名号应该如何翻译。“打狗棒法”、“降龙十八掌”、“九阴白骨爪”、“碧海潮生曲”、“南帝、北丐、东邪、西毒、中神通”……这些意蕴无穷的词汇，真的能被完整地翻译和传达吗？

澎湃新闻报道，译者郝玉青（Anna Holmwood）来自一个相当多元的家庭文化背景：父亲是英国人，母亲是瑞典人，先生是台湾人，儿子说三门语言。她的母语是英文，自小又向母亲学瑞典语，牛津大学求学期间开始学中文，从事英语、瑞典和中文之间的翻译工作。

2005年她第一次来到中国，很快就对中国文化产生了兴趣，回英国后便入学牛津攻读当代中国研究硕士。她曾多年从事中文图书版权经纪工作，金庸是她一直想引介到西方的作家。

对于金庸小说在英语世界的接受度，郝玉青和她的合作伙伴比较乐观。她认为，“侠”文化与西方文学传统其实有联结，而且好故事没有国界，甚至，陌生感能带来新鲜感。她还透露，英国出版社已经买下《神雕侠侣》和《倚天屠龙记》的版权——“射雕三部曲”已到齐。

由于《射雕》英译本（Legends of Condor Heroes）还未正式出版，郝玉青没有在采访中透露具体的译法。不过她说，大家都以为最难的部分是翻译那些武功招数的名称，但对她而言，“最困难的部分是如何让这些武功招数‘打’得流畅。”

【对话】

澎湃新闻：有些读者对书名的英译有异议，“射雕”的“雕”，为什么翻译成表示“美洲秃鹫”的“Condor”，而不是通常译作“鹰”和“雕”的“Eagle”？

郝玉青：我认为翻译一本文学小说未必要逐字翻译，而应该根据书本的内容做一个合适的演绎。在网络上《射雕》的英文书名 Legends of Condor Heroes是一个已经存在的译词，每当有人讨论这本书时都是引用这个译名。所以，在经过与编辑的讨论之后，我们决定沿用这个名称，避免造成误解。

在《射雕》里，雕本身是一种非常有灵性的动物。虽然“Condor”是一个来自美洲的原生物种，但其体态及美感更接近小说中的雕，对西方读者来说，也许“Condor hero”念起来更有韵味，让读者可以更容易进入作者的小说世界。

澎湃新闻：西方人能理解“侠”文化吗？很多网友担心，缺乏相关文化背景，西方读者会看不懂，或者觉得不好看。

郝玉青：其实“侠”的文化跟传统西方是有连结的。从中古欧洲时期的骑士传奇（一种文学类型）、十九世纪的小说如大仲马的《三个火枪手》和沃尔特?司各特的《伊凡霍》，到近期的奇幻文学，都有“侠”的元素。

金庸的小说创造了一个世界，在中国掀起流行，读者们很容易沉浸在他的小说中。虽然对西方读者来说这本书可能会有些陌生的地方，但本身就很会说故事的金庸小说反而让这些陌生的文化变成一种新鲜感。

澎湃新闻：翻译时最困难的部分是什么？

郝玉青：大家都认为最难的部分是翻译那些武功招数的名称，但对我而言最困难的部分是如何让这些武功招数“打”得流畅。

澎湃新闻：金庸小说中，有三部曾在香港出版过英译本，分别是《雪山飞狐》、《鹿鼎记》和《书剑恩仇录》。您是否读过？会不会用于参考和比较？

郝玉青：我非常尊敬这些译者，但当在翻译的过程中我反而刻意避免去阅读他们的译作，因为翻译金庸小说是一个浩大的工程，我想要寻找属于自己的方式去解读金庸的小说。

澎湃新闻：在上一次采访中您说过，早在2012年您就在向英国的出版社推介《射雕》，当时他们的反应如何？

郝玉青：我在文学代理这个领域上有多年的经验，金庸是我一直想要推荐给西方读者的作者之一。那时候其实有多家出版社表达浓厚的兴趣，其中在英国出版界相当受人敬重的编辑Christopher MacLehose一口咬定说：“我一定要出版金庸的作品，没有人可以从我的手中抢走！”让我非常开心。

澎湃新闻：您觉得英语图书市场对中文武侠小说的兴趣大吗？出版这本书有没有担心过文化差异？

郝玉青：很明显，这是一个新的市场，但我一直以来认为好的故事是跨国的，一本好的小说没有国界之分。

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