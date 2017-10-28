韩正：原原本本学十九大精神 当好新时代排头兵

（联合早报网讯）中共上海市委今天上午（10月28日）举行全市党员负责干部会议，传达贯彻十九大精神。中共中央政治局常委、上海市委书记韩正出席会议并传达习近平在十九届一中全会上的重要讲话精神。韩正强调，学习宣传贯彻党的十九大精神是当前和今后一段时期首要的政治任务，上海各级领导干部必须原原本本学、认真刻苦学，学深悟透、融会贯通，学以致用、学以促用，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，锐意进取、埋头苦干，努力当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者。

澎湃新闻报道，韩正指出，要原原本本、原汁原味学习好党的十九大精神，准确把握报告的深刻内涵和目标要求，全面领会习近平总书记讲话的核心要义和精神实质，始终坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、历史地位、科学体系、实践要求，深入领会贯彻其中的坚定理想信念、鲜明人民立场、强烈历史担当、求真务实作风、勇于创新精神，真正用马克思主义中国化最新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。上海各级领导干部要带头学、率先学，学深悟透、融会贯通，学以致用、学以促用，做学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的表率。

韩正强调，新时代要有新要求，新征程要有新气象。上海必须按照以习近平同志为核心的党中央的指示要求，在新时代继续当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，坚定不移实施好自贸试验区和科创中心建设两大国家战略，以更大的责任担当，发挥好上海作为国家经济中心城市的应有作用，为新时代中国特色社会主义伟大事业作出上海更大贡献。要持续深化改革攻坚，坚持以自贸区建设为突破口，以经济体制改革为引领，坚持先行先试、制度创新，进一步深化重点领域和关键环节的体制改革。按照中央部署，对照国际最高标准、最好水平，全面深化自贸试验区改革开放，继续为国家建立更高水平的开放型经济新体制不断探索新路。要继续贯彻新发展理念，努力探索创新驱动发展战略新路，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，着力增强经济创新力和竞争力，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，要以保障和改善民生为重点，切实加强社会建设，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，让人民群众有更多获得感、安全感和满意度。要牢牢把握核心是人、重心在城乡社区、关键是体制机制创新，深化社会治理创新，在全国率先走出一条符合超大城市特点和规律的社会治理新路子。要树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续改善生态环境，实行最严格的生态环境保护制度，牢固树立目标导向和问题导向，形成合力、保持定力、持之以恒。要加快国际文化大都市建设，坚定文化自信，坚持文化强市，着力提升核心价值观感召力、理论成果说服力、宣传舆论影响力、文化产业竞争力。培育践行社会主义核心价值观，大力弘扬海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的城市精神。

“有什么样的精神状态，就有什么样的工作结果。要牢记使命责任，始终保持一种特殊的精神状态。”韩正强调，在新时代的长征路上，必须以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋勇前进。上海各级领导干部要牢固树立、全面增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高政治站位，坚决维护党中央权威、服从党中央集中统一领导，时刻维护习近平总书记的全党核心地位，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。上海各级领导干部要始终保持锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，以上率下，真抓实干，勇担当、敢负责、善突破，真正把学习党的十九大精神成果，转化为全市谋发展、抓改革、促创新的强大动力，确保圆满完成全年各项目标任务，以优异成绩向党和人民交出满意答卷。

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