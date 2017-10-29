宜家在中国迅速扩张 仅食品部门进账百亿

（联合早报网讯）美媒称，宜家在中国迅速扩张，它到目前为止已有24家门店，2016年，顾客仅在食品部门就花费了近20亿美元(约合133亿元人民币)。

据参考消息网引述美国全国公共广播电台网站10月26日刊登的题为《醒醒，打瞌睡的宜家顾客！》的报道称，2015年4月，北京一家宜家门店推出了新规定，禁止人们在展示家具上睡觉。但顾客并不遵守规定。宜家工作人员发现很难执行这项禁止蹭睡的政策。

报道称，上海一些老年人在光线充足的餐厅里集体相亲，什么也不点，哪怕是瑞典肉丸。他们会坐下聊几个小时，而其他顾客端着食物托盘，却找不到一个座位。

报道称，上海徐汇区的宜家门店要求那些自带小吃饮料、长时间占座的人在入座前从餐厅购买食品。这项计划也并未收到效果。一些人会只买一个价格约合60美分的牛角面包，这样他们就能享用餐厅设施。

报道称，现在，那些蹭睡者有了一个死对头。

本月，一个名叫“龙哥”的喜剧演员在他的微博上发布了一些视频，在视频中，他和他的朋友们随机叫醒了一些在宜家展厅睡觉的人。

报道称，在视频中，他们假装是查看卧室展品的顾客。在他们碰到有人正在睡觉时，他们会抓起羽绒被，夺走枕头，抬起床垫，甚至跟睡觉者一起躺下。其中，一名正在沙发上小睡的白发男子说：“没看见我这正睡得香呢？你们这些人怎么这么没有素质啊。”

报道称，这段五分钟的视频已经在微博上收到3万多个赞和5500条评论。多数网友说，“龙哥”做得很好，宜家应该对在展示家具上睡觉者采取措施。

报道表示，只有少数人说“龙哥”有点太过分了。一名网友说：“有些人可能只是很累。一些工人在这个城市没有属于自己的地方。午休时间打个小盹有什么问题吗？”

2015年，宜家中国的一名发言人在接受《华尔街日报》采访时说，他们确实鼓励中国顾客触摸和试用产品。也许这就是为什么人们能自在地小睡，孩子能在儿童区玩样品玩具。

报道称，宜家获得了它想要的：在中国的迅速扩张。它到目前为止已有24家门店，2016年，顾客仅在食品部门就花费了近20亿美元(约合133亿元人民币)。“大家都知道，一顿大餐可能会让人感到困倦。”

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