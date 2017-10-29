茅台股价今年涨幅已接近翻番 业内人士对其估值看法不一

（联合早报网讯）贵州茅台本周股价大涨，截至周五收盘，股价报649.63元，总市值为8161亿元，盘中最高报655元，连续刷新历史新高。不过，对于茅台的高股价，私募行业著名茅台投资人董宝珍认为，当前茅台股价上涨，主要动力并不是价值而是来自于情绪，“当前主导茅台股价的已经不再是价值而是趋势和人性了”。

据北京青年报报道，两市股王贵州茅台本周股价站上600元，并且火力全开，连续两个交易日均大涨超7%，市值突破8100亿。针对其未来走势，这只消费股市值能否突破万亿，其股价是否上攻到千元，都成为市场不能回避的最热话题。

贵州茅台凭借两个交易日的强势上攻，一周股价大涨13.11%；创下2016年7月份以来的最大周涨幅，周成交量则创下2015年8月以来的新高。从月涨幅看，贵州茅台大涨25.5%，创下2015年5月以来的最大月涨幅。其最新市值突破8100亿元，高居两市第五位，距A股排行第四的中国银行8493亿市值，相差近400亿。作为两市第一高价股，强势突破600元大关后，贵州茅台今年涨幅已达到98.45%，接近翻番。

根据茅台前三季度实现净利润199.83亿元来算，平均每天大约赚7300万元。茅台集团党委书记、总经理李保芳日前透露，茅台集团今年销售收入将突破600亿元，利润总额达300亿元。在临时股东大会现场，董事长袁仁国则在答投资者问时表示，今年的收入目标“完全可以实现”。

针对三季报营收大增现象，贵州茅台表示，主要是本期销量增加所致。数据显示，报告期内，贵州茅台国内经销商为2965家，新增经销商634家。国外经销商有104家，报告期内增加19家。目前市场上茅台酒还在上演缺货行情，市场推算，按照384.04亿元的茅台酒销售数据来算，茅台酒每天销售量约85吨。

贵州茅台作为现象级的股票已经热遍A股。上周出炉的贵州茅台三季报，正成为A股各方努力解读的大报表。私募激辩其股价能否上攻到千元；券商研报将其市值调高至万亿；公司称今年收入目标完全可以实现；市场缺货已是不争事实；流通股大股东开始减持等等。

围绕贵州茅台的高股价，私募大佬激辩其估值。对阵双方分别是私募行业著名茅台投资人否极泰基金创始人董宝珍和高溪资产合伙人陈继豪。

董宝珍认为，当前茅台股价上涨，主要动力并不是价值而是来自于情绪，来自于趋势的力量。他的依据是，目前几乎所有研报都以无限乐观的语言推荐茅台，就像2013年几乎所有研报都看空茅台一样，差别只是方向相反。2013年茅台100多元的时候，价值远高于500元的茅台，但在100元的价值区域，股价不涨反跌！而在价格上涨了五倍后，股价达到500元不再低估的茅台股价反而越涨越快，主导股价的已经不再是价值而是趋势和人性了。

陈继豪则指出，看多茅台除了其自身的基本面、稀缺性、成长性外，还有MSCI进入沪深股市将起到助推作用。对于茅台的配置，按权重粗略计算，至少要1000亿人民币。而茅台现在每天的成交额仅在10亿左右，被动跟踪指数基金的做法和主动型基金的不同点就是它必须配置茅台，而且要买到标配的量，才能跟上指数。茅台股票比茅台酒更稀缺，就12.56亿股，股份更稀缺，更值钱。

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