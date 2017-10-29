北京城市副中心将实现“0.9公里充电圈”

（联合早报网讯）北京城市副中心正在高标准打造绿色出行示范区，今年将新建1895台充电桩，“十三五”期间将实现“0.9公里充电圈”。

据新华社报道，在北京城市副中心行政办公区办公楼地下停车场，部分充电桩已安装完成，电力人员正在对充电桩进行调试。

国网北京通州供电公司营销部副主任刘洋说，行政办公区充电设施建设工程按照车位总数50%预留充电设施安装条件，按照车位数25%安装充电桩，预计共安装充电桩1615台，其中直流充电桩212台、交流充电桩1403台。

记者看到，与传统公共充电桩相比，新设立的充电桩更小巧，交流慢充桩还增设了自动收线装置，不再散落在地面，便于用户使用，又便于充电线的维护。据介绍，直流快充桩采用分体式设计，体积缩小为常规直流快充桩的1/5。此外，充电桩自带滤波装置，谐波滤除效果更好、电压更稳定，输出电能质量超出常规充电桩。

据了解，行政办公区安装的新型充电桩为国网北京市电力公司自主研发，与行政办公区同步建设施工，体现“小型化、便捷化、智能化”的特点。

为满足北京城市副中心绿色出行需求，2017年，通州地区共计新建公共充电桩1895台。“十三五”期间，通州区全境实现“2公里充电圈”，城市副中心重点区域及各乡镇中心实现“0.9公里充电圈”，实现主要路网景观沿线均匀布局，11个乡镇中心城镇合理布局。

“下一步继续优化城市副中心充电设施建设方案。”国网北京通州供电公司发展策划部负责人史江凌说。

目前，通州地区已建成电动汽车充电站53座，主要分布于高速公路服务区、地铁沿线、重要商圈以及各乡镇中心区域；投产出租车专用充电站2座，为通州地区510台电动出租车提供充电服务，已实现“一车一桩”。

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