夏威夷报纸大篇幅报道蔡英文

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文太平洋友邦之旅过境夏威夷，夏威夷报纸“檀香山星广报”（Honolulu Star-Advitiser）当地时间27日在头版将“台湾总统蔡英文在特朗普之前先访问夏威夷”做题要，并转B版版头做报道。

据中时电子报报道，该报道指出，特朗普不是这几天唯一在檀香山停留的总统，台湾的总统蔡英文今天抵达夏威夷进行她的第一个官方行程，称之为“技术性停留”。

报道指出，美国和中国在1979年建交后提出一个中国政策，不过美国国国务院在官方网站说，在保持亚洲和平前提下，美国主要政策是和台湾保持非官方关系，因此过去几十年来，台湾总统都只在美国短暂转机。

报道访问美国国会研究服务处前研究员简淑贤（Shirley Kan），她说，上一次台湾总统来访，是2014年前总统马英九时。

报道指出，蔡英文比特朗普先访问夏威夷，特朗普11月3日也将参观珍珠港的美国海军亚利桑那号战舰纪念馆，尽管蔡英文此行是转机，也只是在战舰纪念馆致意，仍然会被放在放大镜下检视，“她应该有公开行程吗？”

简淑贤认为，蔡英文访问檀香山，就站在一个连结中华民国国父孙中山的重要位置上。

此外，台湾人公共事务会（FAPA）夏威夷分部在夏威夷时间28日于檀香山星广报刊出广告，欢迎蔡英文来访。

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