台湾邦交国不断减 学者：中国财大气粗惩罚主导

（联合早报网讯）蔡政府上台后，两岸关系紧张，其他国家与台湾陆续传出断交。中央研究院近代史研究所副研究员林泉忠在新书《谁是中国人：透视台湾人与香港人的身份认同》指出，当今“中国崛起”，北京当局凭藉着早已与台湾发生逆转的经济力量和国际影响力，确实有足够的能力让台湾的邦交国数量归零，认为今年6月发生的“台巴断交”戏码，也是北京当局主导。

据联合新闻网报道，不过林泉忠认为，北京这种财大气粗的惩罚式举措，充其量只能打击蔡英文政府的民望和政绩，并不能改善台湾社会对中国的离心力，甚至会产生反效果。

林泉忠说，1949年后国共分治台湾海峡两岸以来，延续了超过70年的两岸关系走到今天，日益凸显两大特征，首先是两岸关系越来越脆弱，尤其是 “中国崛起”后两岸力量日趋悬殊之下；第二，两岸关系的主导权依然握在中国手里，且中国可操控的空间越来越大。他坦言，在此新的两岸环境变化驱使下，台湾的国际空间日益缩小，似乎越来越难以避免。

但林泉忠认为，中国若认为台湾邦交国归零，就离两岸统一不远，恐怕就是严重误读了经历过民主化、本土化与“太阳花学运”的台湾社会。

林泉忠指出，当今“中国崛起”，北京当局凭藉着早已与台湾发生逆转的经济力量和国际影响力，确实有足够的能力让台湾的邦交国数量归零，但这不能改善台湾社会对中国的离心力，甚至会产生反效果。

他认为，从民调看来，台湾社会似乎已做好“没有邦交国”的心理准备，失去巴拿马后，台湾仅剩的20个邦交国，除了梵蒂冈外，都是一些国力和人口比台湾小、且不具国际影响力的国家。他认为，现从存的20个邦交国，台湾都是以“中华民国”名义维持双方的外交关系看来，行政院前院长游锡堃曾说乾脆以“台湾”之名取代“中华民国”、重建对外关系的论调，正揭示北京当局不承认含有“中国”意涵的“中华民国”此举，正是使台湾社会越来越“本土”且“倾独”的结构性原因之一。

他说，北京当局主导的“台巴断交”戏码，一方面可能产生打击蔡英文政府威信的效果，另一方面也造成进一步失去台湾民心的反效果，折射出北京当局在有效争取台湾人民归心议题，近70年来一直陷于不得其门而入的窘境。

免费试阅14天