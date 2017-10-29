黄国昌罢免案 民进党反对国民党支持

（联合早报网讯）台湾中央选举委员会议31日将确立时代力量立委黄国昌罢免案是否成案。若成案，民进党将呼吁支持者反对罢免黄国昌，也会在中常会做成正式决议；国民党则是支持罢免黄国昌。

据联合新闻网报道，黄国昌罢免案连署跨越门槛，中央选举委员会31日将召开委员会议确立是否成案；若成案，中选会预估最快12月办理罢免投票。

民主进步党秘书长洪耀福近日与媒体互动，被问到党中央如何看待黄国昌罢免案？以及应对如果中选会宣告成案？他说：“我们看黄国昌的罢免，尊重选民有提出罢免权的权利，但罢免的理由如果是问政的态度，用此理由提出罢免，不是很恰当。”

洪耀福表示：“所以会公开呼吁民进党的支持者，如果黄国昌罢免成案进入投票，会呼吁民进党的支持者出来投票，表达反对！”

除了民进党表示罢免黄国昌的理由不是很恰当，日前台联也公开表态呼吁台联传统支持者投下反对票。

台联党主席刘一德表示，发起罢免黄国昌的“安定力量”当初提出的罢免理由，说是因为黄国昌支持婚姻平权修法及年金改革，然而支持婚姻平权修法及年金改革的立委有那么多人，为什么只有黄国昌一个人被锁定罢免？

他说，从这场罢免案的实际操作过程，不难发现令人忧心的扭曲发展，不少罢免案的宣传内容，充满着对同婚合法化及年金改革仇恨式和报复式的攻击与动员。

不过，中国国民党则是支持罢免黄国昌。国民党文化传播委员会主任委员李明贤表示，从地方反映民意来看，赞成罢免黄国昌的很多，且考量黄国昌在立法院的表现不符合民众对国会议员表现的期待，社会也自有公评，因此，国民党支持罢免黄国昌。

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