中国碳卫星数据已正式对外开放共享

（联合早报网讯）从本月24号开始，中国全球二氧化碳监测科学实验卫星（简称“碳卫星”）数据正式对外开放共享，这也意味着，继美国、日本之后，中国成为第三个可以提供碳卫星数据的国家。

据中国央视报道，中国气象局卫星专家介绍，这颗由中国自主研制的碳卫星于2016年12月22日发射，目前在轨运行良好。

碳卫星克服了地面监测站在空间分布上的局限性，从宇宙空间完成对全球大气中二氧化碳浓度的监测，定期获取全球和区域的二氧化碳分布图。

此次数据开放，包括了碳卫星的两个核心仪器的数据，高光谱温室气体探测仪、云和气溶胶探测仪两台仪器的数据，公众可以登录国家卫星气象中心网站免费进行数据检索和下载。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第四次评估报告显示，全球主要温室气体二氧化碳和甲烷的浓度已经上升到2500万年以来的最高值，并且依然呈上升趋势。

目前，国际上对二氧化碳等影响气候变化关键因子的连续监测和分析能力仍较为薄弱，尚未形成完备的基础数据。精确监视全球二氧化碳的排放状况已成为有效开展气候变化研究和应对的迫切需求。

专家表示，通过对碳卫星连续观测数据的分析，将有效提高对全球碳循环过程的理论认识，为积极有效应对气候变化提供依据。

免费试阅14天