全球发展最快旅游城市 重庆位居榜首

（联合早报网讯）继被国际权威旅行杂志《Frommer‘s》和《孤独星球》评为“世界十大旅游目的地”“全球十大最具发展潜力的旅行地”之后，日前重庆旅游再登世界权威组织的榜单——世界旅游及旅行理事会（WTTC）发布报告显示，全球发展最快的10个旅游城市全在亚洲，其中重庆位居榜首。

据重庆日报报道，根据对全球65座城市的研究结果，该组织近期发布了报告，最新的前十位城市旅游影响数据显示，重庆旅游收入年增长率约达14%，位居榜首，紧随其后的是广州（13.1%）、上海（12.8%）和北京（12%），再往后为成都（11.2%）、菲律宾马尼拉（10.9%）、印度新德里（10.8%）、中国深圳（10.7%）、马来西亚吉隆坡（10.1%）和印尼雅加达（10%）。

报告还显示，世界旅游收入年均增长率为4%，而亚太地区国家年均增长5.8%。

报告预测，未来10年，亚洲城市将成为旅游业发展的前沿阵地，尤其是中国城市。中国经济的强劲增长，是重庆、广州等城市旅游收入增长的深层次原因，而国内市场需求是刺激中国城市旅游业收入增长的主要动因。

目前，大足石刻、武隆天生三桥与南川金佛山、重庆温泉分别获得世界文化遗产、世界自然遗产、世界温泉之都等世界级金字招牌，长江三峡为国家级旅游名片。重庆市共有国家A级景区210余个，其中5A级景区8个。

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