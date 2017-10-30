蔡英文过境夏威夷：台湾是美可靠伙伴

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文出访南太平洋三友邦过境夏威夷，她在夏威夷当地时间28日与侨胞午宴时表示，透过美国全球入境计划，台湾到夏威夷旅游人数将会再成长，台美关系将更加强化，台湾会在区域安全、投资、贸易和美国持续连结，就如她之前曾说的，台湾一直是美国可靠的伙伴。

台湾联合报报道，美国在台协会主席莫健、与夏威夷州国会议员也出席这场午宴，蔡英文分别以英文与中文致词，阐述政府过去一年来的努力，并说明这次出访目的和意义，而英文致词部分显然是针对台美关系。

莫健表示，他到过台湾很多次，这几年看到台湾的民主更加强劲，尤其是三十岁以下的年轻人，不受威权的束缚，人与人之间的交流，是台美在安全与贸易交流外最重要的核心。

在用英文致词时，蔡英文说，她要特别感谢莫健，还有夏威夷州的国会议员参与，感谢他们长期支持台湾，她也向加州、德州与美国东南部受到风灾影响的人致哀，在这困难时期台湾和美国人站在一起。

蔡英文表示，夏威夷在台湾人心目中有重要意义，夏威夷人和台湾原住民的关联，彼此贸易和旅游关系强劲，每年有上万台湾人造访夏威夷，透过美国全球入境计划，这个数目会再成长，台美关系将会更加强化，台湾会在区域安全、投资、贸易和美国持续连结，台湾一直是美国可靠的伙伴。

蔡英文说，过去几年，台美双方藉由夏威夷这个据点，推展人道救援、灾害防救的合作，在南岛民族交流，夏威夷是台湾原住民族取经对象，期待未来在既有的合作基础上，依照联合国全球永续发展目标（SDGs）的精神，和美国及太平洋国家发展更紧密及全面的关系。

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