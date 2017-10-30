特朗普亚洲行 蔡英文：第一手看到美国承诺

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文于夏威夷时间28日表示，美国总统特朗普的亚洲行，让台湾能第一手看到美国对亚洲和平稳定的承诺，而要在亚洲维持和平稳定，要和台湾这个美国的伙伴，维持强健关系。

台湾联合新闻网报道，蔡英文访南太三友邦，去程过境美国夏威夷。蔡英文和美国智库东西中心（East-WestCenter）学者就东北亚情势、十九大后的两岸关系、台美中三边关系等议题交换意见。

蔡英文致词时首先感谢美国在台协会和美国国务院协助过境，也感谢他们支持台美关系，很开心和美国一起合作。她也说，台湾和美国的关系越来越好，她欢迎美国承诺维持亚太地区的稳定。

蔡英文说，台湾和美国朋友讨论后，认为在预算删减多年后，台湾有增加国防预算的需求，今年已经增加国防预算，未来会基于采购需求继续增加国防支出。

经贸关系方面，蔡英文说，台美经济和贸易关系过去几年大幅成长，台湾公司持续在美国寻求投资和做生意机会，同时也看到美国公司对五加二计划的兴趣，很高兴看到美国小型企业署的官员到台湾寻求机会，这些都强调了台美双边关系的互惠互利。

由于美国总统特朗普将在11月3日至14日访问亚洲，蔡英文最后表示，相信特朗普访问亚洲，台湾可以第一手看到美国对亚洲和平稳定的承诺，而要在亚洲维持和平稳定，包括了和台湾这个美国的朋友和伙伴，维持强健的关系。

闭门座谈部分，据与会人士转述，专家学者除了关心两岸和区域问题，也关注进展中的台湾经济转型进度与方向、产业结构的升级更新、如何解决各国都面对的青年低薪问题，台湾在相关议题的政策思考是什麽；也有学者以台湾出现第一位女总统为出发点，关心女性在公共领域中的角色与发展现况等。

免费试阅14天