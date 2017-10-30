台“一例一休”将修法 青年团体吁当局还七天假

（联合早报网讯）台湾政府推出“一例一休”后引发的各界批评与抗议持续发酵，台湾多个青年团体昨天（29日）在总统府前召开记者会并游行，要求民进党政府立即还给全体劳工七天法定假日。

据中通社报道，台湾大学浊水溪社、台大研究生协会等多个青年团体代表，昨天召开记者会，高喊“不还假，就捣蛋！驱散恶鬼政客，拒绝血汗过劳”等口号。

他们也要求民进党中止休息日加班费核实计算、提高加班时数上限、工时银行、特休假递延等修恶劳基法的提案，当局应立即还给全体劳工七天法定假日。

此外，上述代表还选在西方的万圣节前夕，装扮成鬼怪，从总统府走到西门町，游行散发传单并说明诉求。

青年团体代表指出，如果民进党政府还想回头把“一例一休”修得更恶劣，不排除有进一步抗议行动。至于是怎么样的行动，就要看11月的行政院修法版本，才有后续评估。

另一方面，有媒体报道指行政院及劳动部与民进党团“一例一休”研修专案小组，已达成修法共识，拟将全面松绑“七休一”规定、休息日加班工时和加班费改为核实计算、加班工时弹性化。

对此，有青年团体代表直言，民进党政府砍了七天假，现在“一例一休”劳基法又要修恶，“七休一”的规定可能又要放宽，这对青年相当伤害。上述代表也批评民进党政府，指这根本就是政策上的骗术。

据报道，台当局昨天称，为了让劳工有更好的劳动条件，也助益产业的持续发展，有关劳动基准法的检视与修正，行政部门会就各方的意见，倾听劳工、产业的实际适用情形，做整体的考量。

行政院人士表示，针对“一例一休”问题，劳动部门将依立法院民进党团汇整的意见， 今天（30日）向行政院长报告，明天（31日）由劳动部预告修法。

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