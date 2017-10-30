雄安新区两项目今早开标

（联合早报网讯）雄安新区9号地块一区造林项目和雄安市民服务中心项目，今天（30日）上午在河北省公共资源交易中心雄安分中心顺利开标。

据新华社报道，两个项目自10月9日面向社会公开发布招标公告以来，引起中国全国广泛关注，吸引了来自北京、天津、河北等22个省市，约100家投标人参与。

据报道，开标会议上，主持人公开宣读各投标人投标报价，经各投标人确认后，项目转入评标程序。

评标委员会将进行评标；评标结果在中国采购与招标网、河北省公共资源交易平台等网站进行公示，公示无异议后向中标人发出中标通知书。

雄安新区9号地块一区造林项目涉及雄县雄州镇、容城县平王乡两个乡镇八个村，将分两期实施，分别为2017年秋季种植和2018年春季种植，预计2018年4月底完成。

该项目是雄安新区建设森林城市，实现新区蓝绿交织、清新明亮生态环境的重要举措，将成为城市组团之间的重要生态缓冲区和生态福利空间共享区，形成以近自然林为主，景观游憩相结合的生态景观片林。

雄安市民服务中心则位于容城县小白塔及马庄村界内，主要承担政务服务、规划展示、会议服务、企业服务等职能，预计2018年2月底完成。

该项目创新投资建设运营模式，通过公开招标确定具备投资能力、施工资质、运营能力和基金管理能力的投标人。由招标人与中标人共同设立基金，除投资本项目外，还将为雄安市民服务中心引入符合雄安新区产业规划和发展方向的创新型企业。

据介绍，为确保雄安新区项目顺利开展，河北省公共资源交易中心给予大力支持。此次雄安分中心投入使用，标志着雄安新区公共资源交易平台已初步搭建，未来将在新区建设中发挥重要的服务保障作用。

免费试阅14天