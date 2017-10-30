台两岸主张支持度民调 蔡英文最高、柯文哲胜吴敦义

（联合早报网讯）中共十九大上周闭幕后，两岸政策协会今天（30日）公布民调显示，44.8%民众最支持台湾总统蔡英文的两岸关系主张、28%最支持台北市长柯文哲，18.3%最支持中国国民党主席吴敦义；柯文哲的两岸支持度还胜过吴敦义。

据联合新闻网报道，两岸政策协会在这项题为“蔡吴柯两岸主张比较！民众买谁的帐？”的民调中对台湾民众于三位政治人物的两岸主张进行调查，分析台湾人民在两岸议题的态度及接受度。

深入分析蔡英文、吴敦义、柯文哲三人的两岸统独立场主张，两岸政策协会的报告指出，有60.3%民众认为蔡英文的两岸主张偏向维持现状、33.1%认为偏向独立、1.4%认为偏向统一。吴敦义的两岸主张有47.9%民众认为偏向维持现状、37%认为偏向统一、3.3%认为偏独立。至于柯文哲则有55.7%认为维持现状、27.3%认为偏统一、5%偏独立。

上述报告也说，72.6%受访者任认为自去年5月2日0以来，中国大陆对台湾抱持不友善态度；认为友善者仅占22.2%。

受邀出席的民进党立委赵天麟分析，蔡英文的维持现状得到多数民众支持。至于柯文哲的“两岸一家亲”论述高过国民党的“九二共识、一中各表”，他说，有一中性质的九二共识，在台湾内部已没有市场，“两岸一家亲”的亲善言语高过九二共识的主张。

在捍卫台湾利益方面，赵天麟说，蔡英文固然还是最高，但吴敦义却比柯文哲更高；柯文哲已被多数泛绿逐步定调为“中间偏统”，这是泛绿对柯文哲新的定位。

两岸政策协会表示，本次民调委托决策民调中心执行，于10月25日和26日进行访问，成功访问1072位成年人，95%信心水准下，抽样误差为正负2.99%。

免费试阅14天