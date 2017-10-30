回复美方关注台海军力失衡 蔡英文：必要时动用特别预算进行重大军购

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文昨天（29日）停留夏威夷期间，与美国在台协会主席莫健有短暂会晤。莫健期间关心台海军力失衡的问题，蔡英文则已向美方明白表示，未来台湾国防预算每年将至少成长2%，若有额外军购将增至3%，必要时也将动用特别预算进行重大军购。

据自由时报电子报今天（30日）报道，蔡英文太平洋友邦之旅，在美国夏威夷停留两晚后，于今天上午搭机转往马绍尔群岛。

蔡英文在夏威夷停留期间，与美国在台协会主席莫健、前主任薄瑞光、在台协会退休官员和学者专家进行早餐会。此外，早餐会后也与莫健短暂会晤，双方就区域安全情势、台美关系做意见交流与讨论。

报道引述国安会副秘书长蔡明彦转述，蔡英文特别向莫健说明台国防政策发展。莫健表示，美方关切中国大陆这些年在国防预算投资，维持两位数字成长，也希望台湾注意到台海军力失衡的问题。

对此，蔡英文有提出相当清楚的回复，让美方知道台湾的基本立场。

蔡英文表示，未来台湾的国防预算将会依照国内的经济成长率等比成长，未来每一年国防支出至少会增加2%。如果当年有额外的军购案，则会再增加1%，即加起来会有3%的成长。

若再有重大对外军购案，将会动用特别预算来支应相关的费用需要。

对于台湾的国防规划和军事发展，蔡英文说，主要是依据战略需要，针对短期需求和长期规划，做全面设计，目的在建立并成为一支有可侍战力的部队。

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